Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज का दूसरा मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहला मैच जीतकर बढ़त बना ली है और टीम इसे कायम रखना चाहेगी ताकि न्यूजीलैंड पर दबाव बनाया जा सके। यह सीरीज भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्व है क्योंकि भारत को वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 7 फरवरी से टी20 विश्व कप शुरू हो रहा है। 

हेड टू हेड 

कुल मैच - 25
भारत - 14 जीत 
न्यूजीलैंड - 10 जीत

पिच रिपोर्ट 

नया रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अपना दूसरा T20I मैच होस्ट करने के लिए तैयार है। पिच थोड़ी धीमी रहने की उम्मीद है और 160-180 का स्कोर बनने की ज्यादा संभावना है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन स्पिनर्स का ज्यादा दबदबा रहेगा। इस वेन्यू पर 2023 में खेले गए एकमात्र T20I मैच में भारत ने पहली पारी में 174/9 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को 154/7 पर रोककर मैच 20 रनों से जीत लिया था। 

मौसम 

रायपुर में आसमान साफ रहने और खूब धूप निकलने का अनुमान है। शाम के समय मैच के दौरान आसमान साफ रहने की उम्मीद है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान 24 से 17 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ओस भी भूमिका निभा सकती है जिससे टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करने का फैसला कर सकती है। 

संभावित प्लेइंग 11 

भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती 

न्यूजीलैंड : टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क/मैट हेनरी, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी 