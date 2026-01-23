Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रामपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि, मैच की शुरुआत भारतीय टीम के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। खास तौर पर युबा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉन्वे ने पहले ही ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अर्शदीप को दबाव में ला दिया, जिससे उनका नाम एक अनचाहे टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड से जुड़ गया।

टॉस के बाद गेंदबाजी का फैसला

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुनी। रायपुर की पिच पर शुरुआती ओवरों में हल्की स्विंग और उछाल की उम्मीद की जा रही थी, इसी वजह से नई गेंद अर्शदीप सिंह को सौंपी गई। टीम इंडिया की रणनीति थी कि पावरुप्ले में विकेट निकालकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर चकेला जाए, लेकिन पहले ओवर ने ही मैच का रुख कुछ देर के लिए बदल दिया।

डेवन कॉन्वे का विस्फोटक अंदाज

न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कॉन्वे ने अर्थदीप के पहले ओवर में आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ तीन चौके और एक छक्का जड़ते हुए कुल 18 रन बटोर लिए। कॉन्वे ने न सिर्फ खराब गेंदों का फायदा उठाया, बल्कि अच्छी गेंदों को भी बाउंड्री तक पहुंचाया। इस ओवर में एक मिसफील्ड भी देखने को मिली, जिसने अर्शदीप की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

अर्शदीप सिंह के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

पहले ओवर में 18 रन लुटाने के साथ ही अर्शदीप सिंह का नाम एक ऐसे रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, जिसे कोई भी गेंदबाज अपने नाम नहीं देखना चाहता। यह भारत की और से टी20 इंटरनेशनल मैघ के पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाजों की सूबी में शामिल हो गए। यह ओवर संयुक्त रूप से भारत का सबसे महंगा पहला ओवर बन गया।

भुवनेश्वर कुमार के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर

इस रिकॉर्ड में अर्शदीप सिंह अब अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। भुवनेश्वर ने साल 2022 में आयरलैंड के खिलाफ टी201 मुकाबले में अपने पहले ओवर में 18 रन दिए थे। अब अर्शदीप ने भी इसी आंकड़े को छू लिया है, जिससे यह रिकॉर्ड साझा हो गया है।

अन्य गेंदबाज भी रह चुके हैं निशाने पर

इस सूची में तीसरे स्थान पर रविचंद्रन अश्विन का नाम है, जिन्होंने टी201 में पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे। वहीं, मोहम्मद शमी भी दो बार टी20 इंटरनेशनल मैचों में पहले ओवर में 17-17 रन दे चुके हैं। इससे साफ है कि क्रिकेट के छोटे फॉर्मेंट में किसी भी गेंदबाज के लिए पहला ओवर हमेशा चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

अर्शदीप सिंह दूसरे T201 में

चौथा ओवर
4, वाइड, 1, 0, 1, 6, 4 (कुल 17 रन)
तीसरा ओवर
1, 1, 0, 1, 1, 0 (कुल 4 रन)
दूसरा ओवर
1, 1, 4, 4, 4, 4, (कुल 18 रन)
पहला ओवर
0, 4, 4, 0, 6, 4, (कुल 18 रन)