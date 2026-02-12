स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दूसरा लीग मैच नामीबिया के खिलाफ 93 रन से जीत लिया। इस जीत के हीरो रहे इशान किशन और हार्दिक पंड्या, जिन्होंने तेज अर्धशतक लगाए, जबकि गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और हार्दिक पंड्या ने कमाल दिखाया। यह मुकाबला दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया।

टॉस जीतकर नामीबिया ने चुनी गेंदबाजी

मैच में नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था कि भारत को कम स्कोर पर रोका जाए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया।

भारत की पारी: 209 रन का मजबूत स्कोर

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 209 रन बनाए। इशान किशन ने तेज अर्धशतक लगाया और शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की। हार्दिक पंड्या ने भी तेजी से रन बनाते हुए शानदार फिफ्टी जड़ी और आखिरी ओवरों में रन गति को और बढ़ाया। मध्यक्रम के कुछ बल्लेबाज जल्दी आउट हुए, लेकिन अंत तक टीम ने 200 के पार स्कोर पहुंचा दिया। 209 रन का लक्ष्य टी20 मैच में काफी बड़ा माना जाता है।

नामीबिया की पारी: 116 रन पर ढेर

210 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट चटकाए। नामीबिया की पूरी टीम 18.2 ओवर में 116 रन पर ऑलआउट हो गई।

प्लेइंग XI

भारत : संजू सैमसन, इशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

नामीबिया : लोरेन स्टीनकैंप, जान फ्रिलिंक, जान निकोल लोफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, ज़ेन ग्रीन (विकेट कीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, मालन क्रूगर, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, बेन शिकोंगो, मैक्स हेइंगो