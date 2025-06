खेल डैस्क : भारत के विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले अभ्यास सत्र में एक ऐसा छक्का जड़ा, जिसने स्टेडियम की छत का हिस्सा तोड़ दिया। आईपीएल 2025 में 12 पारियों में केवल 151 रन बनाने वाले पंत ने इस शानदार शॉट के साथ अपनी फॉर्म और आत्मविश्वास की वापसी का ऐलान किया। नव नियुक्त टेस्ट उप-कप्तान पंत अब कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर 20 जून 2025 से शुरू होने वाली पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत का नेतृत्व करेंगे।

इंग्लैंड के बेकेनहम सुविधा केंद्र में नेट सत्र के दौरान पंत ने वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर घुटने के बल बैठकर एक जबरदस्त छक्का मारा, जो इतना ऊंचा गया कि स्टेडियम की छत को नुकसान पहुंचा। इस शॉट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने क्रिकेट प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया। पंत की इस पारी ने उनकी ताकत, समयबद्धता और नियंत्रण को दर्शाया। यह सत्र गौतम गंभीर और फील्डिंग कोच टी दिलीप की निगरानी में हुआ, जिसमें गिल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा जैसे सितारों ने हिस्सा लिया। बुमराह और गिल के बीच एक-के-बाद-एक मुकाबले ने टीम के प्रतिस्पर्धी जज्बे को उजागर किया।

