सिडनी: टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार फॉर्म जारी रखते हुए दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। सिडनी वनडे में फिफ्टी जड़कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2500 वनडे रन पूरे कर लिए हैं। इस मामले में अब वह सिर्फ सचिन तेंदुलकर (3077 रन) से पीछे हैं, जबकि विराट कोहली (2456 रन) को पछाड़ चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खास रिकॉर्ड

रोहित ने अपनी पारी में बेहतरीन टाइमिंग दिखाई और मुश्किल पिच पर धैर्य के साथ रन बनाए। इस दौरान उन्होंने छह चौके और एक छक्का लगाया। रोहित अब वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2500+ रन पूरे करने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर ने 71 मैचों में 3077 रन बनाए थे, जबकि रोहित के नाम अब यह बड़ा मुकाम दर्ज हो गया है। विराट कोहली भी इस उपलब्धि की ओर बढ़ रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन

सचिन तेंदुलकर — 3077

रोहित शर्मा — 2520*

विराट कोहली — 2456

डेसमंड हेन्स — 2262

विवियन रिचर्ड्स — 2187

सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में नंबर 2 पर

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। फिलहाल उनके नाम 346 वनडे छक्के दर्ज हैं और वह पाकिस्तान के महान ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड (351 छक्के) से सिर्फ 5 छक्के पीछे हैं। अगर रोहित आने वाले मुकाबले में कुछ और छक्के जड़ते हैं, तो वह अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।

पहले मैच के बाद जबरदस्त वापसी

पहले वनडे में नाकाम रहने के बाद रोहित शर्मा ने जोरदार वापसी की। उन्होंने दूसरे मुकाबले में 73 रन की दमदार पारी खेली और तीसरे वनडे में भी फिफ्टी जड़ी। कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित पर सभी की नजरें थीं, और उन्होंने बल्ले से जवाब देकर आलोचकों को शांत कर दिया।

फील्डिंग में भी बनाया रिकॉर्ड

रोहित ने इस मैच में अपने वनडे करियर के 100 कैच भी पूरे किए।