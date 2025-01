खेल डैस्क : भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल (Yashasvi Jaiswal) मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट की दूसरी पारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के सैम कोन्स्टास के साथ तीखी नोकझोंक के कारण भी चर्चा में रहे। कोन्स्टास सिली प्वाइंट पर फील्डिंग करते हुए जयसवाल को लगातार स्लेज कर रहे थे जिससे परेशान जयसवाल ने उन्हें "चुप रहने" की चेतावनी दी। मौखिक आदान-प्रदान तब बढ़ गया जब जयसवाल ने अगली गेंद सीधे कोन्स्टास के शरीर में मार दी, जिससे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को लेकर नाटक तेज हो गया। जयसवाल की जब कोन्स्टास से बहस हो रही थी तब पंत भी बीच बचाव करने के लिए जयसवाल की ओर चल दिए थे। लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद को रोक लिया। जयसवाल के मन में यही चल रहा था। 30 सैकेंड के अंदर ही जैसे ही अगली गेंद आई तब जयसवाल ने इन साइड आऊट ऐसा तेजतर्रार शॉट मारा जोकि कोन्स्टास की कमर पर जा लगा। कोन्स्टास ने मौके पर तालियां बजाकर इस पर रिएक्ट किया।

वहीं, कमेंट्री बॉक्स में बैठे जतिन स्प्रू के साथ इरफान पठान ने इस पर बात की। कमेंट्री दौरान दोनों ऑस्ट्रेलियाई प्लेयरों की छींटाकशी की आदतों पर लगातार बातचीत कर रहे थे। साथ ही यह जानने की कोशिश भी कर रहे थे कि आखिर कॉन्स्टास ने आखिर कहा क्या था। इसी बीच अगली गेंद आ गई। जयसवाल ने तेजतर्रार शॉट मारा जोकि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर की कमर पर जा लगा। कॉन्स्टास ने इस पर फौरन रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन कमेंट्री कर रहे जतिन स्प्रू ने कहा कि यह शायद दिखाएंगे नहीं, लेकिन लगी तो होगी। बहुत जोर से लगी होगी। टीवी पर जब रिप्ले दिखा गया तो इरफान पठान जोश से भर गए। बोले- बल्ले से सामने वाली टीम को जवाब देना कई बार जुबान से कही बेहतर होता है। जयसवाल ने ऐसा ही किया। देखें वीडियो-

