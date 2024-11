पर्थ : केएल राहुल ने रविवार को नेट पर बल्लेबाजी की जिससे उनकी फिटनेस को लेकर चल रही चिंताएं दूर हो गईं जिससे संकेत मिलता है कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में पारी का आगाज करने के लिए तैयार हैं क्योंकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने नवजात शिशु के साथ समय बिताने के बाद एडिलेड में ही टीम से जुड़ेंगे। रोहित की अनुपस्थिति में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीम की अगुवाई करेंगे। वाका मैदान पर ‘इंट्रा-स्क्वाड' (भारतीय खिलाड़ियों को 2 टीम में विभाजित कर अभ्यास करना) अभ्यास मैच में राहुल शुक्रवार को बल्लेबाजी करते समय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद कोहली पर लगने के बाद चिकित्सा के लिए मैदान से बाहर चले गए थे।



ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की 5 टेस्ट की श्रृंखला का पहला मैच 22 नवंबर से ऑप्टस स्टेडियम में शुरू होगा जबकि दूसरा टेस्ट छह दिसंबर से एडिलेड में होगा। पूरी संभावना है कि टीम प्रबंधन राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी से पारी का आगाज कराएगा। रविवार को 32 वर्षीय राहुल ने बिना किसी दिक्कत के बल्लेबाजी की और तीन घंटे के नेट सत्र के दौरान सभी तरह की ‘ड्रिल्स' में हिस्सा लिया और काफी समय तक बल्लेबाजी भी की।



भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा ‘एक्स' पर साझा किए गए वीडियो में राहुल ने कहा कि खेल के पहले दिन मुझे चोट लगी थी। आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। पहले मैच के लिए तैयार हो रहा हूं। अच्छा है कि मैं यहां जल्दी आ सका और परिस्थितियों के अनुकूल हो सका। उन्होंने कहा कि हां मुझे इस श्रृंखला की तैयारी के लिए काफी समय मिला है और मैं इसके लिए उत्साहित हूं और इसके लिए तैयार हूं। बल्कि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी मुंबई से रवाना होने से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस के दौरान रोहित के शुरुआती टेस्ट से बाहर होने की स्थिति में राहुल को ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कराने का संकेत दिया था। टीम के फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन ने कहा कि राहुल उपचार के बाद ठीक हैं।

