खेल डैस्क : मुंबई के हरफनमौला खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के खिलाफ महत्वपूर्ण रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) मैच में अपना दूसरा प्रथम श्रेणी शतक जड़कर अपनी टीम को संकट से उबारा। दाएं हाथ के इस धाकड़ बल्लेबाज ने मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में महज 105 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। शार्दुल की पारी में 17 चौके शामिल रहे। 33 साल के शार्दुल जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए आए तो मुंबई का स्कोर 91/6 था। रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर जैसे सितारे ज्यादा रन नहीं बना पाए। ऐसे समय में शार्दुल का बल्ला चला और उन्होंने शतक जड़ा। फिलहाल मुंबई के पास 188 रन की बढ़त है। शार्दुल के साथ तनुष कोटियान 58 रन बनाकर डटे हुए हैं।

💯 for Shardul Thakur 🙌🙌



A crucial knock under pressure 👏



The celebrations say it all 👌#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/oYXDhqotjO pic.twitter.com/o3XQIjzRAH