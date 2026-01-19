नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को साफ संदेश दिया है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनके मैच भारत से बाहर नहीं होंगे। BCB ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में खेलने की मांग की थी, लेकिन ICC ने इसे खारिज कर दिया।

BCB को मिला अल्टीमेटम

ICC ने BCB को स्पष्ट किया है कि उन्हें मूल शेड्यूल का पालन करना होगा। अगर बांग्लादेश अपनी स्थिति पर अड़ा रहता है, तो ICC रैंकिंग के अनुसार किसी अन्य टीम को रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल कर सकता है। फाइनल फैसला 21 जनवरी 2026 को लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, अगर BCB भारत में मैच खेलने से इंकार करता है, तो स्कॉटलैंड ग्रुप C में उनका स्थान ले सकता है। ग्रुप C में वर्तमान में वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इटली और नेपाल शामिल हैं।

विवाद की जड़: सुरक्षा चिंताएं और IPL ड्रॉप

बांग्लादेश बोर्ड ने IPL में मुस्ताफिजुर रहमान के ड्रॉप होने के बाद भारत में मैच खेलने पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद अंतरिम सरकार ने IPL के टेलीकास्ट पर रोक लगाने का सुझाव दिया। BCB ने ICC को पत्र लिखकर अपनी मांग रखी, जिसमें पाकिस्तान की तरह हाइब्रिड मॉडल अपनाने का प्रस्ताव रखा गया था।

खिलाड़ी और अधिकारी विवाद

पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को BCB अधिकारी और वित्त समिति के अध्यक्ष नाज़मुल इस्लाम ने 'इंडिया एजेंट' कहकर आलोचना की। उन्होंने सुझाव दिया कि समस्या का हल बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि जल्दबाजी में फैसला लिया जाए। नाज़मुल की टिप्पणियों के कारण खिलाड़ियों ने क्रिकेट से बायकॉट की चेतावनी दी। BCB ने बाद में नाज़मुल को पद से हटा दिया और उनकी टिप्पणियों की समीक्षा की।

ICC की सख्ती और संभावित रिप्लेसमेंट

ICC ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर BCB अपनी मांगों पर कायम रहता है, तो उन्हें स्कॉटलैंड से रिप्लेस किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार, ICC टीम रैंकिंग के आधार पर निर्णय लेगा। फाइनल फैसला 21 जनवरी को घोषित किया जाएगा।

