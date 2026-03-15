स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान पाकिस्तान की अचानक टूर्नामेंट से बाहर होने की धमकी ने क्रिकेट दुनिया में हलचल मचा दी थी। इस विवाद के बाद ICC के अध्यक्ष जय शाह ने पहली बार मुखर होकर स्थिति स्पष्ट की और कहा कि कोई भी टीम संगठन से बड़ी नहीं होती। टूर्नामेंट की सफलता ने न केवल भारत की जीत को दर्शाया बल्कि शाह की स्थिति को भी मजबूत किया।

प्री-टूर्नामेंट विवाद

पाकिस्तान ने शुरू में ICC पर बांग्लादेश के साथ “अन्याय” करने का आरोप लगाया और पूरे 20 टीम वाले टूर्नामेंट से बाहर होने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच को बॉयकॉट करने की भी चेतावनी दी।

Tension तब कम हुई जब ICC ने पुष्टि की कि बांग्लादेश को उनकी गैर-मौजूदगी के लिए किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी और उन्हें भविष्य में किसी टूर्नामेंट की मेज़बानी का अधिकार मिलेगा। इसके बाद स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह ग्रुप C में शामिल किया गया।

ICC की प्रभुत्व की पुष्टि

एक पुरस्कार समारोह में जय शाह ने स्थिति पर स्पष्ट टिप्पणी की और कहा कि संगठन किसी एक टीम से बड़ा है। 'यह ICC वर्ल्ड कप बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बहुत सवाल थे कि कौन सी टीम भाग लेगी और विश्व कप कैसे आगे बढ़ेगा। एक ICC अध्यक्ष के रूप में मैं कह सकता हूँ कि कोई भी टीम संगठन से बड़ी नहीं है और एक टीम ही संगठन नहीं बनाती। संगठन सभी टीमों का मेल है।'

रिकॉर्ड तोड़ सफलता और एसोसिएट टीमों की चमक

आरंभिक विवाद के बावजूद, टूर्नामेंट व्यावसायिक और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से शानदार रहा। शाह ने रिकॉर्ड दर्शकों की संख्या का जिक्र किया — पहली बार 7.2 मिलियन कॉनकरेंट व्यूअर्स। उन्होंने एसोसिएट टीमों की शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। 'यह वर्ल्ड कप सभी व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ गया। यूएसए ने भारत को कड़ी चुनौती दी, नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को परेशान किया, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और नेपाल ने इंग्लैंड को हिला दिया। मैं सभी एसोसिएट टीमों को बधाई देता हूँ।'

भविष्य की तैयारी और ओलंपिक लक्ष्य

जय शाह ने भारतीय कोच गौतम गंभीर और कप्तान सुर्यकुमार यादव को लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने विशेष रूप से 2028 लॉस एंजेल्स ओलंपिक का जिक्र किया। 'सुर्या और गंभीर भाई के लिए मेरा संदेश है: ऊपर से नीचे गिरना महीनों में हो जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ना वर्षों में। मेहनत जारी रखें और पुरस्कार जीतते रहें। अब आप 2030, 2031 और 2036 के लिए भी तैयारी करें।'

समग्र प्रभाव

भारत की जीत और टूर्नामेंट की सफलता ने जय शाह की ICC में स्थिति मजबूत की है। हालांकि पाकिस्तान की “पुल-आउट” धमकी ने भविष्य के आयोजन की योजना पर सवाल उठाए हैं। 2028 ओलंपिक साइकिल की तैयारी के दौरान सदस्य देशों और केंद्रीय संगठन के बीच संतुलन प्रमुख मुद्दा बना रहेगा।