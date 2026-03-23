दुबई : पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका में हुए ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद फरवरी 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीता है। इस टूर्नामेंट में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने सात मैचों (छह पारियों) में 76.60 की औसत से 383 रन बनाए, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल थे।

इस दाएं हाथ के बल्लेबाज का इस वैश्विक टूर्नामेंट में प्रदर्शन जबरदस्त रहा। उनका स्ट्राइक रेट 160.25 रहा और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के किसी एक संस्करण में सबसे ज़्यादा रन बनाने का विराट कोहली का लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह टी20 फॉर्मेट के किसी एक वैश्विक टूर्नामेंट में दो शतक (नामीबिया और श्रीलंका के ख़िलाफ़) बनाने वाले पहले बल्लेबाज़ भी बन गए।

साहिबजादा ने इंग्लैंड के विल जैक्स और USA के शैडली वैन शालविक को पीछे छोड़ते हुए यह अवॉर्ड जीता। यह अवॉर्ड icc-cricket.com पर रजिस्टर्ड दुनिया भर के प्रशंसकों और पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों व मीडिया प्रतिनिधियों के एक विशेषज्ञ पैनल के बीच हुए मतदान के आधार पर दिया गया। यह पहली बार है जब फरहान ने मासिक ICC अवॉर्ड जीता है। इस जोरदार बल्लेबाज ने नवंबर 2024 में तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी पुरुष खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है।

ICC की प्रेस रिलीज में फरहान के हवाले से कहा गया, 'यह ICC अवॉर्ड जीतना एक अविश्वसनीय अहसास है, खासकर वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर किए गए प्रदर्शन के लिए, जहां दुनिया भर के प्रशंसक हर पल पर नजर रखते हैं। यही बात इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। यह सचमुच एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा, और मैं आने वाली सीरीज और प्रतियोगिताओं में भी इस लय को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। मैं अपने साथियों का उनके निरंतर समर्थन और मुझ पर उनके विश्वास के लिए तहे दिल से आभारी हूं - उनके बिना यह संभव नहीं हो पाता।'

पालेकेले में श्रीलंका के खिलाफ अपने शानदार शतक के बाद फरहान ICC की ताजा पुरुष T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की। ​​उन्होंने फखर जमान के साथ मिलकर 176 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी भी की, जो T20I में किसी भी विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। इस यादगार प्रदर्शन के चलते 29 वर्षीय खिलाड़ी सात मैचों में 47, 73, 0, 100 नाबाद, 63 और 100 के स्कोर के साथ ICC टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह बनाने में सफल रहे।