नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को हाल ही में सेवानिवृत्त हुए स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने शुरुआत में खुद से किए गए एक बहुत बड़े वादे को दर्शाया। अश्विन, जिन्होंने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट के अंत में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, जब से भारतीय टीम में आए, भारतीय टीम घरेलू मैदानों पर अजेय रही। यह सिलसिला 12 वर्षों तक चला जोकि इसी साल न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हराकर तोड़ा।



साल 2012 में घरेलू मैदान पर भारतीय टीम इंग्लैंड से 1-2 से सीरीज हार गई थी। उस सीरीज के दौरान अश्विन अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के शुरुआती दौर में थे। उन्होंने उस सीरीज में 14 विकेट लिए थे। अश्विन सीरीज होने के बाद निराश थे। बीसीसीआई वीडियो में, अश्विन ने उस समय को याद करते हुए कहा कि कैसे उन्होंने खुद से वादा किया था कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत एक बार फिर घरेलू मैदान पर सीरीज नहीं हारे। अश्विन ने कहा कि मैंने 2012 में अपने आप से एक वादा किया था, हम इंग्लैंड के खिलाफ एक मुश्किल श्रृंखला हार गए थे। मैं अपने करियर के बहुत शुरुआती दौर में था और मैं बस अपने आप से कह रहा था कि हम एक और मैच नहीं हारेंगे। कभी भी। और मैंने खुद से यही वादा किया था।

𝙏𝙝𝙖𝙣𝙠 𝙔𝙤𝙪 𝘼𝙨𝙝𝙬𝙞𝙣



A tribute to one of the finest all-rounders cricket has ever seen.



WATCH 🎥🔽 - By @RajalArora#TeamIndia | #ThankYouAshwin | @ashwinravi99https://t.co/XkKriOcxrZ