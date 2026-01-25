नई दिल्ली : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी पर अब आधिकारिक तौर पर विराम लग गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पुष्टि की है कि भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड हिस्सा लेगा। यह फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के भारत यात्रा से इनकार के बाद लिया गया।

भारत आने से इनकार बना बाहर होने की वजह

बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार कर दिया था और मांग की थी कि उसके मुकाबले श्रीलंका में कराए जाएं। हालांकि, ICC ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा को लेकर कोई ठोस खतरा नहीं है और टूर्नामेंट तय कार्यक्रम के अनुसार ही खेला जाएगा।

ICC ने BCB को अंतिम फैसला लेने के लिए 24 घंटे का समय भी दिया था, लेकिन बोर्ड अपने रुख पर अड़ा रहा। इसके बाद ICC ने स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के स्थान पर शामिल करने का निर्णय लिया।

खिलाड़ियों से नहीं ली गई राय, सरकार ने लिया फैसला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेशी खिलाड़ी टूर्नामेंट में खेलने के पक्ष में थे, लेकिन उनसे इस फैसले पर कोई चर्चा नहीं की गई। भारत न जाने का निर्णय पूरी तरह सरकार और बोर्ड स्तर पर लिया गया, जिससे खिलाड़ी खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। ICC के अंतिम फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट एक बड़े मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है।

बांग्लादेश को होगा भारी आर्थिक नुकसान

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बांग्लादेश को केवल ग्रुप स्टेज की भागीदारी फीस के तौर पर 3 लाख से 5 लाख डॉलर (करीब 3.6 से 6.7 करोड़ टका) का नुकसान हो सकता है।

ICC के मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट (MPA) के तहत बिना ठोस कारण टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने पर BCB पर 20 लाख डॉलर (करीब 24 करोड़ टका) तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

रेवेन्यू शेयर और ब्रांड डील्स पर असर

इसके अलावा, बांग्लादेश को टूर्नामेंट के रेवेन्यू शेयर से बाहर किया जा सकता है, जिससे उसे करीब 2.7 करोड़ डॉलर (325–330 करोड़ टका) का नुकसान हो सकता है। यह रकम BCB की सालाना आय का लगभग 60 प्रतिशत बताई जा रही है।

इतना ही नहीं, खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट्स भी खतरे में हैं। भारतीय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनियों SG और SS समेत कई ब्रांड्स के साथ करार की समीक्षा की जा रही है, जिससे शीर्ष खिलाड़ियों की करोड़ों की कमाई पर असर पड़ सकता है।

स्कॉटलैंड को मिला सुनहरा मौका

बांग्लादेश के बाहर होने के बाद स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल किया गया है। ICC के मुताबिक, स्कॉटलैंड उन टीमों में सबसे ऊपर था जो क्वालीफाई नहीं कर पाई थीं, इसलिए उसे रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया।