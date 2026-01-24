Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I में दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी खोई हुई फॉर्म हासिल कर ली। SKY ने इस मुकाबले में नाबाद 82 रन की मैच जिताऊ पारी खेली और भारत को शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

T20 सीरीज में भारत की शानदार वापसी

2026 की शुरुआत भारत के लिए खास अच्छी नहीं रही थी, जब टीम इंडिया को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने T20 सीरीज़ में जबरदस्त वापसी की। पहले दो मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने 2-0 की बढ़त बना ली है।

फॉर्म में वापसी पर सूर्यकुमार यादव का बयान

दूसरे T20I में शानदार जीत के बाद पोस्ट मैच प्रेज़ेंटेशन के दौरान सूर्यकुमार यादव ने अपनी फॉर्म में वापसी को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा: 'जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं नेट्स में अच्छी बल्लेबाज़ी कर रहा था। पिछले दो–तीन हफ्तों में मैंने घर पर ज़्यादा समय बिताया, रिलैक्स किया और परिवार व दोस्तों के साथ वक्त गुज़ारा। साथ ही कुछ बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन भी किए। इन सब चीज़ों ने मिलकर मेरी काफी मदद की और अब मैं दोबारा फॉर्म में लौटकर बेहद खुश हूं।'

कप्तानी के बाद आया था खराब दौर

रोहित शर्मा से 2024 में कप्तानी संभालने के बाद सूर्यकुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। इस दौरान उन्होंने 21 मैचों में सिर्फ 218 रन बनाए, औसत रहा 13.62। लेकिन 2026 में SKY ने शानदार वापसी की है।

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ की अपनी पहली ही पारी में उन्होंने 37 गेंदों में नाबाद 82 रन ठोके, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अब उनकी नज़र इस लय को आगे बनाए रखने पर है, खासकर T20 वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए।

सूर्यकुमार यादव का इंटरनेशनल करियर

T20I: 101 मैच, 2,902 रन
ODI: 37 मैच, 773 रन
Test: 1 मैच

अगला मुकाबला

सूर्यकुमार यादव अब 25 जनवरी को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले तीसरे T20I में एक बार फिर टीम इंडिया की अगुवाई करते नज़र आएंगे।