अहमदाबाद : भारतीय बल्लेबाज और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले उनकी पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ गुप्त बातचीत चल रही थी। अय्यर ने पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के फाइनल तक पहुंचाया, जहां 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनकी टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।



आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को तीसरा खिताब दिलाने वाले अय्यर मेगा ऑक्शन में 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस के साथ उतरे थे। लेकिन पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि देकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, जिससे वह उस समय आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। हालांकि, कुछ ही मिनटों बाद ऋषभ पंत ने 27 करोड़ रुपए के साथ यह रिकॉर्ड तोड़ दिया।

