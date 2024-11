खेल डैस्क : हांगकांग इंटरनैशनल सिक्स टूर्नामैंट की शानदार शुरूआत हो गई है। शुरूआती मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान की टीमें भी आमने सामने हुई जिसमें खूब चौके छक्के लगे और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ। मोंग कोक में हुए मुकाबले के दौरान भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए मात्र 6 ओवरों में ही 119 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए थे। भारत के लिए रॉबिन उथप्पा ने तूफानी शुरूआत की थी। उन्होंने पहले ही ओवर में तीन चौके और दो छक्के लगाकर 27 रन बटोर लिए। वह मैच की आठवीं गेंद पर आऊट हुए लेकिन उससे पहले 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 31 रन बना गए। देखें वीडियो-

