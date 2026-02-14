स्पोर्ट्स डेस्क : Jason Holder ने स्वीकार किया है कि महज 23 साल की उम्र में वेस्टइंडीज की कप्तानी संभालना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पहले से अंदाजा होता कि कप्तानी में मैदान के बाहर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, तो शायद वह इतनी जल्दी यह जिम्मेदारी नहीं लेते।

होल्डर को 23 वर्ष की आयु में टीम की कमान सौंपी गई थी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह कप्तानी को सिर्फ मैदान पर प्रदर्शन और खिलाड़ियों को संभालने के नजरिये से देख रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि चयन, प्रशासनिक मुद्दे और अन्य ऑफ-फील्ड दबाव कहीं ज्यादा मुश्किल थे।

उन्होंने कहा, 'जब मैंने कप्तानी स्वीकार की, तब मुझे नहीं पता था कि मैदान के बाहर इतनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। यह मेरे लिए बेहद कठिन दौर था। हालांकि, मुझे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि उसी अनुभव ने मुझे आज का इंसान बनाया है।'

2016 की जीत को याद किया

ICC Men's T20 World Cup 2016 के विजयी अभियान को याद करते हुए होल्डर ने बताया कि टूर्नामेंट की शुरुआत टीम के लिए आसान नहीं थी। खिलाड़ियों को कपड़ों और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवादों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि इन मुश्किल हालात ने टीम को और ज्यादा एकजुट कर दिया। “हमने ठान लिया था कि दुनिया को दिखाएंगे कि हम बेहतर व्यवहार के हकदार हैं और हमारे अंदर क्षमता है,” होल्डर ने कहा।

वेस्टइंडीज के लिए अब भी वही जुनून

होल्डर ने कहा कि उनका सबसे बड़ा मकसद वेस्टइंडीज क्रिकेट को पहले से बेहतर स्थिति में छोड़ना था। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि टीम अब भी कई चुनौतियों से जूझ रही है।

'T20 World Cup 2026' में होल्डर शानदार फॉर्म में हैं। स्कॉटलैंड के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने तीन विकेट लिए, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 17 गेंदों पर 33 रनों की तेज पारी खेली।

अब वेस्टइंडीज की नजरें अपने तीसरे टी20 विश्व कप खिताब पर हैं। टीम ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीत लिए हैं और अब अगला मैच नेपाल के खिलाफ मुंबई के ऐतिहासिक Wankhede Stadium में खेला जाएगा।