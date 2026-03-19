स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के करीब आते ही राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम एक बार फिर अपनी आक्रामक और युवा बल्लेबाज़ी लाइनअप के दम पर चर्चा में है। पिछले कुछ सीज़न में RR ने जिस तरह युवा टैलेंट और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन बनाया है, उसने उन्हें एक खतरनाक टीम बना दिया है। इस बार भी टीम के पास ऐसे बल्लेबाज़ मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। खास बात यह है कि ये खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं और टीम की सफलता काफी हद तक इनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी संतुलित बल्लेबाज़ी है। टीम में टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े शॉट्स खेलने के साथ-साथ पारी को संभालने की क्षमता भी रखते हैं। भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों का यह मिश्रण RR को किसी भी परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए तैयार बनाता है।

यशस्वी जायसवाल : टीम की बल्लेबाजी की रीढ़

यशस्वी जायसवाल इस सीज़न में RR के सबसे अहम बल्लेबाज़ साबित हो सकते हैं। बाएं हाथ के इस युवा ओपनर ने पिछले सीज़न में शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 पारियों में 559 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 159.71 रहा, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी को दर्शाता है।

संजू सैमसन के टीम से जाने के बाद अब बल्लेबाज़ी की ज़िम्मेदारी काफी हद तक जायसवाल के कंधों पर होगी। अगर वह अच्छी शुरुआत देते हैं, तो RR को बड़े स्कोर खड़ा करने में काफी मदद मिलेगी।

शिमरॉन हेटमायर: मिडिल ऑर्डर का फिनिशर

वेस्टइंडीज़ के विस्फोटक बल्लेबाज़ शिमरॉन हेटमायर RR के मिडिल ऑर्डर की जान हैं। वह लंबे समय से टीम का हिस्सा हैं और कई मौकों पर मैच जिताऊ पारियां खेल चुके हैं।

हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने तेज़ स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उनकी सबसे बड़ी ताकत दबाव में भी बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता है। इस सीज़न में टीम उनसे फिनिशर की भूमिका निभाने की उम्मीद करेगी।

वैभव सूर्यवंशी: युवा स्टार पर सबकी नजर

14 साल के युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी RR के लिए सबसे रोमांचक खिलाड़ियों में से एक हैं। पिछले सीज़न में उन्होंने 206.56 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाकर सबको प्रभावित किया था।

उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया था और T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बने। हालांकि, दूसरे सीज़न में दबाव ज्यादा होगा, लेकिन उनकी प्रतिभा उन्हें खास बनाती है।