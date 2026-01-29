Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : हॉकी इंडिया ने गुरुवार को एक से सात फरवरी तक ओडिशा के राउरकेला में आयोजित होने वाले सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए 33-सदस्यीय संभावित कोर ग्रुप की घोषणा कर दी है। यह शिविर 10 से 15 फरवरी तक बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में होने वाली एफआईएच पुरुष प्रो लीग के आगामी चरण के लिए टीम की तैयारियों का हिस्सा हैं। 

घरेलू चरण से भारत साल के पहले अभियान की शुरुआत करेगा। यह टीम हाल ही में समाप्त हुई हीरो हॉकी इंडिया लीग के बाद इकट्ठा हो रही है, जिसने कई सीनियर खिलाड़यिों को प्रतिस्पर्धी अनुभव दिया, साथ ही युवा खिलाड़यिों को कुछ बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़यिों के साथ खेलने का मौका भी दिया। इस शिविर में पवन, सूरज करकेरा, मोहित होन्नेनहल्ली शशिकुमार और प्रिंसदीप सिंह गोलकीपर के तौर पर शामिल होंगे। वहीं, रक्षापंक्ति में अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंह, संजय, हरमनप्रीत सिंह, जुगराज सिंह, सुमित, पूवन्ना चंदुरा बॉबी, यशदीप सिवाच, नीलम संजीव ज़ेस और अमनदीप लाकरा शामिल हैं। 

मिडफील्ड में, ग्रुप में राजिंदर सिंह, मनमीत सिंह, हार्दिक सिंह, मोइरंगथेम रबिचंद्र सिंह, विवेक सागर प्रसाद, विष्णु कांत सिंह, राज कुमार पाल, नीलाकांता शर्मा और रोशन कुजूर हैं। फॉरवर्ड लाइन में अभिषेक, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकरा, मनदीप सिंह, अरजीत सिंह हुंदल, अंगद बीर सिंह, उत्तम सिंह, सेल्वम कार्थी, आदित्य अर्जुन लालागे और मनिंदर सिंह शामिल हैं। 

इस शिविर को लेकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रेग फल्टन ने कहा, 'हीरो हॉकी इंडिया लीग के बाद, हमें लगा कि यह टीम में बदलाव करने का सही समय है। हमने काम का बोझ कम करने के लिए कुछ सीनियर खिलाड़यिों को आराम दिया है, जबकि उन खिलाड़यिों को मौका दिया है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। राउरकेला और होबाटर् में प्रो लीग के चरण चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्योंकि हम विश्व कप और एशियाई खेलों की टीम को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।' 