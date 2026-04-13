स्पोर्ट्स डेस्क : मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2026 में Rory McIlroy ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ मैकलॉय दिग्गजों Tiger Woods, Jack Nicklaus और Nick Faldo के खास क्लब में शामिल हो गए हैं।

एक शॉट से जीता रोमांचक मुकाबला

मैकलॉय ने चार राउंड में 67, 65, 73 और 71 का स्कोर बनाते हुए कुल 12 अंडर 276 किया। उन्होंने Scottie Scheffler को सिर्फ एक शॉट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। यह मुकाबला आखिरी तक बेहद रोमांचक बना रहा।

तीसरे राउंड में गंवाई बढ़त, फिर की जोरदार वापसी

तीसरे राउंड के बाद मैकलॉय के पास 6 शॉट की बढ़त थी, लेकिन उन्होंने यह बढ़त गंवा दी। हालांकि फाइनल राउंड में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अंत में दो बेहतरीन बर्डी लगाईं और जीत सुनिश्चित की।

दिग्गजों की सूची में शामिल

इस जीत के साथ मैकलॉय मास्टर्स में अपने खिताब का सफल बचाव करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह उपलब्धि टाइगर वुड्स, जैक निकोलस और निक फाल्डो जैसे दिग्गज हासिल कर चुके हैं।

मैकलॉय का बयान

जीत के बाद मैकलॉय ने कहा: 'पिछले साल मास्टर्स और ग्रैंड स्लैम जीतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन इस साल महसूस हुआ कि मास्टर्स जीतना वाकई बेहद कठिन है। यह अविश्वसनीय है।'

डोनाल्ड ट्रम्प ने दी बधाई

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने सोशल मीडिया पर मैकलॉय को बधाई दी। उन्होंने लिखा: 'रॉरी हर साल और भी महान बनते जा रहे हैं।'

अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन

टूर्नामेंट में Tyrrell Hatton, Russell Henley, Justin Rose और Cameron Young ने 10 अंडर 278 के स्कोर के साथ संयुक्त तीसरा स्थान हासिल किया। रॉरी मैकलॉय की यह जीत उनके करियर की सबसे खास उपलब्धियों में से एक है। दबाव में शानदार वापसी कर उन्होंने साबित किया कि वह आधुनिक गोल्फ के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल हैं।