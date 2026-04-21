स्पोर्ट्स डेस्क : कांगो के लुबुंबाशी में खेले जा रहे IGPL इनविटेशनल में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। युवा गोल्फर तुषार पन्नू और मन्नत बरार ने पहले दिन 6-अंडर 67 का स्कोर बनाकर संयुक्त बढ़त हासिल की।

तुषार पन्नू की शानदार पारी

सिर्फ एक साल के प्रोफेशनल अनुभव वाले तुषार पन्नू ने बेहतरीन खेल दिखाया।

5 बर्डी और 1 ईगल

सिर्फ 1 बोगी

कुल स्कोर: 6-अंडर 67

उन्होंने शुरुआत में बोगी के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार शानदार शॉट लगाए और दिन का अंत ईगल के साथ किया।

मन्नत बरार का बोगी-फ्री प्रदर्शन

19 वर्षीय मन्नत बरार ने बिना एक भी बोगी के 6-अंडर 67 का स्कोर बनाया। उन्होंने फ्रंट नाइन में 4 बर्डी और बैक नाइन में 2 बर्डी लगाकर शानदार खेल दिखाया। मन्नत इस साल प्रो बनी हैं और वह मिश्रित (मेंस-विमेंस) प्रो इवेंट जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनने की कोशिश कर रही हैं।

सुखमन सिंह तीसरे स्थान पर

सुखमन सिंह ने 5-अंडर 68 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने दो ईगल और तीन बर्डी के दम पर शानदार शुरुआत की और लीडर्स से सिर्फ एक शॉट पीछे हैं।

अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन

अमन राज और हरेंद्र गुप्ता: 4-अंडर 69 (संयुक्त चौथा), उदयन माने, मानव शाह और सैयद साकिब अहमद: 3-अंडर 70 (संयुक्त छठा); इसके अलावा कई खिलाड़ी 2-अंडर 71 के साथ नौवें स्थान पर मौजूद हैं।

टीम इवेंट में अत्री मुंबई आगे

टीम प्रतियोगिता में ‘अत्री मुंबई’ पहले दिन 10-अंडर के स्कोर के साथ शीर्ष पर है।

तुषार पन्नू (67)

अमन राज (69)

दूसरे स्थान पर लिएंडर पेस की टीम ‘फ्लाइंग मैन कोलकाता’ है।

IGPL टूर 2026 का चौथा चरण

यह टूर्नामेंट IGPL टूर 2026 का चौथा चरण है और अफ्रीकी स्विंग का तीसरा इवेंट है। इससे पहले यह टूर चंडीगढ़, मॉरीशस और जोहान्सबर्ग में खेला जा चुका है।