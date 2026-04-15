नई दिल्ली : सारा एक्स गोल्फ कोड, एथलेटिक ड्राइव, बाले गोल्फ और स्विंगकिंग्स ऐतिहासिक दिल्ली गोल्फ क्लब में खेले जा रहे दिल्ली गोल्फ क्लब मेंबर्स लीग - पावर्ड बाय रेडिको के 5वें एडिशन के सेमीफाइनल में मुकाबला करेंगे। 24 लायंस और सारा एक्स गोल्फ कोड के बीच पहला क्वाटर्रफाइनल सारा एक्स गोल्फ कोड के पहले गेम में जीत के साथ शुरू हुआ। दूसरा गेम टाई रहा और सारा तीसरे गेम में जीत के साथ दो पॉइंट आगे हो गई।

24 लायंस ने वापसी करते हुए चौथा गेम जीत लिया, लेकिन सारा एक्स गोल्फ कोड ने पांचवें और छठे गेम में जीत हासिल कर ली। आखिरी गेम टाई रहा और सारा एक्स गोल्फ कोड 10 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई, जबकि उनके विरोधी 4 पॉइंट के साथ थे। स्टर्लिंग स्विंगर्स और एथलेटिक ड्राइव के बीच दिन के दूसरे क्वाटर्र-फ़ाइनल में स्टर्लिंग स्विंगर्स ने शुरू में ही बढ़त बना ली और पहले तीन गेम जीत लिए।

जबरदस्त हिम्मत और मजबूती दिखाते हुए, एथलेटिक ड्राइव ने लगातार आखिरी चार गेम जीते और स्टर्लिंग स्विंगर्स के 6 पॉइंट्स के मुकाबले 8 ज़रूरी पॉइंट्स हासिल किए। तीसरे क्वाटर्र-फ़ाइनल में, बाले गोल्फ़ ने बजाज फाउंडेशन के खिलाफ पहले दो गेम जीते, जिसने तीसरे और चौथे गेम में बदला लिया। बाले गोल्फ ने वापसी करते हुए पांचवां और छठा गेम जीता। बजाज फाउंडेशन ने सातवां गेम जीता लेकिन बाले गोल्फ के 8 पॉइंट्स के मुकाबले सिर्फ 6 पॉइंट्स ही बना सका। स्विंगकिंग्स और द पायनियर्स के बीच आख़रिी क्वाटर्र-फाइनल मुकाबले में स्विंगकिंग्स ने पहला गेम जीता लेकिन द पायनियर्स ने वापसी करते हुए दूसरा गेम जीत लिया।

रेस में आगे रहने का पक्का इरादा रखते हुए स्विंगकिंग्स ने तीसरे और चौथे गेम में जीत हासिल की और एक पॉइंट आगे हो गए। एक तरह से वापसी करते हुए, द पायनियर्स ने पांचवां गेम जीत लिया। तेजी दिखाते हुए स्विंग ककिंग्स ने छठा और सातवां गेम जीतकर सेमी-फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। स्विंगकिंग्स ने अपनी जीत के लिए 10 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि द पायनियर्स को 4 पॉइंट्स से ही संतोष करना पड़ा।