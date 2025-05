खेल डैस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। इस सीजन में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने रनों की बरसात की, और उनकी बल्लेबाजी इकाई ने कई रिकॉर्ड बनाए। इस सीजन में सबसे ज्यादा रन दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने बनाए है। क्लासेन ने 13 पारियों में 487 रन बनाकर सीजन की अंत की। क्लासेन की नाबाद पारी और उनकी तेज-तर्रार बल्लेबाजी ने हैदराबाद को कई मुकाबलों में बड़े स्कोर तक पहुंचाया। क्लासेन का यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल बोली से पहले ही 23 करोड़ में रिटेन कर लिया था। अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ मिले थे। लेकिन क्लासेन ने अपने प्रदर्शन से बता दिया कि उन्हें क्यों ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे।

