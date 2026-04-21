स्पोर्ट्स डेस्क : Gujarat Titans की Mumbai Indians के खिलाफ 99 रन की हार ने टीम की कमजोरियां उजागर कर दीं। खासतौर पर मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप नजर आया। इस हार के बाद टीम चयन और प्लेइंग XI पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व खिलाड़ियों ने भी अब खुलकर अपनी राय रखनी शुरू कर दी है।

मुकुंद का बड़ा बयान

अभिनव मुकुंद ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए कहा: 'मैं हैरान हूं कि टीम लगातार तेवतिया और शाहरुख पर भरोसा कर रही है, जबकि बेंच पर बेहतर विकल्प मौजूद हैं।' उन्होंने इशारा किया कि GT अपनी बेंच स्ट्रेंथ का सही उपयोग नहीं कर पा रही है, जिससे टीम संतुलन बिगड़ रहा है।

तेवतिया-शाहरुख पर ज्यादा भरोसा?

राहुल तेवतिया और शाहरुख खान इस सीजन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। इसके बावजूद टीम लगातार इन्हें मौके दे रही है, जो सवाल खड़े करता है। मुकुंद का मानना है कि केवल निवेश के आधार पर खिलाड़ियों को खिलाना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

कुशाग्र को नंबर-4 पर मौका देने की मांग

मुकुंद ने कुमार कुशाग्र को मिडिल ऑर्डर का समाधान बताया। 'कुशाग्र एक नेचुरल नंबर-4 बल्लेबाज हैं और टीम को स्थिरता दे सकते हैं,' उन्होंने कहा। उनका मानना है कि युवा खिलाड़ी को सही पोजीशन पर मौका देना जरूरी है, तभी उसका पूरा टैलेंट सामने आएगा।

“किशन को मिल रही तारीफ, लेकिन…”

मुकुंद ने कहा: 'झारखंड के लिए ईशान किशन को काफी तारीफ मिली, लेकिन एक और खिलाड़ी था जो लगातार रन बना रहा था — कुशाग्र।' उन्होंने बताया कि कुशाग्र ने पूरे टूर्नामेंट में अहम योगदान दिया, लेकिन उन्हें IPL में ज्यादा मौके नहीं मिले।

SMAT 2025 में दमदार प्रदर्शन

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में कुशाग्र का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 10 पारियों में 422 रन बनाकर तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का स्थान हासिल किया। वहीं निशांत सिंधु ने भी 303 रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित की।

क्या GT बदलेगी अपनी रणनीति?

अब GT का अगला मुकाबला Royal Challengers Bengaluru के खिलाफ है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ा सवाल है कि क्या वह पुराने खिलाड़ियों पर भरोसा जारी रखेगी या नए चेहरों को मौका देगी। यह फैसला टीम के आगे के सफर के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है।