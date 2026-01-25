स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और 2024 टी20 वर्ल्ड कप विजेता रोहित शर्मा ने मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की जमकर सराहना की है। रोहित का मानना है कि सूर्य न सिर्फ कप्तान के तौर पर, बल्कि एक बल्लेबाज के रूप में भी भारतीय टीम के लिए बेहद अहम खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर टी20 में लंबे समय बाद शानदार फॉर्म में लौटे सूर्यकुमार यादव ने यह साबित कर दिया कि उनका लय में होना भारत की टी20 टीम को कितनी मजबूती देता है, खासकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले।

रायपुर में सूर्या की दमदार वापसी

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने 468 दिनों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने 23 पारियों के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपनी पहली फिफ्टी जड़ी और नाबाद 82 रन की पारी खेली। इस पारी में सूर्या ने 9 चौके और 4 छक्के लगाए और भारत को 7 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। घरेलू धरती पर होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनका इस तरह फॉर्म में लौटना टीम इंडिया के लिए बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

“सूर्य का फॉर्म पूरी टीम को मजबूत बनाता है” : रोहित

रोहित शर्मा ने कहा कि कप्तान का फॉर्म में होना जरूर जरूरी है, लेकिन सूर्यकुमार यादव का असर उससे कहीं बड़ा है।

उनके मुताबिक, जब सूर्य जैसे मुख्य बल्लेबाज़ फॉर्म से बाहर होते हैं, तो टीम की बैटिंग लाइनअप कमजोर हो जाती है। रोहित ने साफ कहा कि सूर्य भारत के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले बड़े खिलाड़ी हैं और उनका खराब फॉर्म पूरी टीम पर असर डालता है।

अनोखे शॉट्स से गेंदबाजों पर दबाव

रोहित ने सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाज़ी शैली को खास बताते हुए कहा कि वह हाई स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और ऐसे शॉट्स लगाते हैं जिनकी कल्पना गेंदबाज़ भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि सूर्य गेंद को उन जगहों पर भेजते हैं, जहां फील्डर की उम्मीद नहीं होती। इससे गेंदबाज़ लगातार दबाव में रहते हैं और अपनी योजनाएं बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। रोहित के मुताबिक, यही वजह है कि सूर्य का फॉर्म में होना पूरी टीम की ताकत बढ़ा देता है।

कप्तानी और गेम सेंस की तारीफ

रोहित शर्मा ने सूर्यकुमार यादव की क्रिकेटिंग समझ की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि IPL और घरेलू क्रिकेट में लंबे समय तक साथ खेलने के दौरान उन्होंने सूर्या को बेहद समझदार खिलाड़ी पाया है। रोहित के अनुसार, सूर्य हालात को अच्छे से समझते हैं और टीम के खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाना जानते हैं। बड़े टूर्नामेंट में आने वाले दबाव भरे पलों से निपटने की क्षमता भी उनमें भरपूर है।

अभिषेक शर्मा की स्मार्ट बैटिंग पर भी रोहित का भरोसा

रोहित ने युवा ओपनर अभिषेक शर्मा की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अभिषेक सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं खेलते, बल्कि उनका अप्रोच स्मार्ट और कैलकुलेटेड होता है। रोहित के मुताबिक, पावरप्ले में 50-60 रन जोड़ देना टीम को मजबूत प्लेटफॉर्म देता है। अभिषेक की ऑल-राउंड शॉट रेंज और तेजी से रन बनाने की क्षमता भारत को शुरुआती बढ़त दिलाने में मदद कर रही है।

