खेल डैस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच होने वाले मैच से पहले डीसी के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के दौरान टीम मेंटर केविन पीटरसन पर मजेदार तंज कसा। यह वाकया तब हुआ जब जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने पीटरसन से मेंटर की भूमिका के बारे में पूछा। पीटरसन के जवाब देने से पहले ही राहुल ने चुटकी लेते हुए कहा, “मेंटर वो है जो सीजन के बीच में दो हफ्ते के लिए मालदीव चला जाता है,” जिससे पीटरसन सहित सभी हंसने लगे।

राहुल का यह कमेंट पीटरसन की मालदीव की पारिवारिक छुट्टी पर था, जिसके कारण वह 10 अप्रैल, 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ डीसी के मैच में नहीं थे। डीसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर इस मजेदार वीडियो को शेयर किया, जिसके कैप्शन में लिखा- थैंक्स केएल, अब हमें पता चला कि मेंटर क्या करता है। फैंस को यह मजाक बहुत पसंद आया और पीटरसन ने भी सोशल मीडिया पर मजाकिया जवाब दिया, मेंटर को “बुद्धिमान और गंभीर मार्गदर्शक” बताया, जो “रणनीतिक प्रतिभा और छुट्टी की योजना” में संतुलन बनाता है।

Thanks KL, now we know what a mentor does 😂 pic.twitter.com/JXWSVJBfQS