स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी विस्फोटक बल्लेबाजr और प्रभावशाली गेंदबाजी के साथ-साथ शानदार फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे T20I मुकाबले में हार्दिक ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह मैदान पर हर विभाग में गेम-चेंजर हैं। मैच की शुरुआत में ही उन्होंने ऐसा हैरतअंगेज कैच पकड़ा, जिसने न सिर्फ स्टेडियम में बैठे दर्शकों को रोमांचित कर दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया।
मैच के पहले ओवर में ही बड़ा मोमेंट
तीसरे T20I में न्यूजीलैंड की पारी शुरू होते ही भारत को बड़ी सफलता मिली और इसके पीछे मुख्य वजह रहे हार्दिक पांड्या। पारी की तीसरी गेंद पर ही कीवी टीम को पहला झटका लगा, जिसने शुरुआती ओवरों में भारत का दबदबा बना दिया। इस विकेट ने न्यूजीलैंड की रणनीति को शुरुआत में ही बिगाड़ दिया और भारतीय टीम को मनोवैज्ञानिक बढ़त दिला दी।
डेवोन कॉन्वे का आक्रामक इरादा पड़ा भारी
न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज़ डेवोन कॉन्वे ने हर्षित राणा की गेंद पर आक्रामक अंदाज में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर लेंथ गेंद को ताकत के साथ खेलने का प्रयास किया, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं बैठी। बल्ला पूरी तरह घूम गया और गेंद हवा में मिड-ऑफ की दिशा में चली गई, जहां हार्दिक पांड्या पहले से ही सतर्क खड़े थे।
हार्दिक पांड्या की फुर्ती और शानदार डाइव
जैसे ही गेंद हार्दिक की बाईं ओर गई, उन्होंने पल भर में प्रतिक्रिया दी। हार्दिक ने फुर्ती दिखाते हुए एक लंबी छलांग लगाई और हवा में डाइव करते हुए एक हाथ से गेंद को लपक लिया। कैच लेते समय वह जमीन पर गिर पड़े, लेकिन गेंद उनके हाथ से छूटी नहीं। यह कैच तकनीक, एथलेटिसिज़्म और आत्मविश्वास का शानदार उदाहरण था, जिसने मैदान पर मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया।
सोशल मीडिया पर मचा बवाल
हार्दिक पांड्या का यह कैच कुछ ही पलों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस ने इसे “मैच-टर्निंग कैच”, “सुपरमैन मोमेंट” और “हार्दिक मैजिक” जैसे नाम दिए। कई पूर्व क्रिकेटरों और एक्सपर्ट्स ने भी इस कैच की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे मौके बड़े मैचों का रुख बदल देते हैं।
फील्डिंग से भी मैच जिताने वाले खिलाड़ी
हार्दिक पांड्या का यह कैच एक बार फिर साबित करता है कि वह सिर्फ बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी तक सीमित नहीं हैं। उनकी फील्डिंग भारतीय टीम के लिए अतिरिक्त हथियार बन चुकी है। बड़े मैचों में ऐसे कैच न सिर्फ विकेट दिलाते हैं, बल्कि विपक्षी टीम के आत्मविश्वास को भी झकझोर देते हैं।