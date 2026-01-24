स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इतिहास रचा। इस मैच में मैदान पर उतरते ही हार्दिक ने टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरा स्थान हासिल कर लिया।

हार्दिक पांड्या बने भारत के दूसरे सबसे ज्यादा T20I खेलने वाले खिलाड़ी

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला हार्दिक पांड्या का 126वां T20I मैच था। इसके साथ ही उन्होंने विराट कोहली (125 मैच) को पीछे छोड़ दिया। अब इस लिस्ट में हार्दिक से आगे सिर्फ रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 2024 में टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने से पहले 159 मैच खेले थे।

हार्दिक पांड्या का T20I करियर – आंकड़ों में कमाल

हार्दिक पांड्या की यह उपलब्धि बताती है कि वह कितने लंबे समय से टीम इंडिया के लिए कितने अहम खिलाड़ी रहे हैं।

मैच: 126, रन: 2027, औसत: 28.54, सर्वश्रेष्ठ स्कोर: 71*, विकेट: 102, गेंदबाजी औसत: 26.85; सीरीज के पहले मुकाबले में भी हार्दिक ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने 16 गेंदों में 25 रन बनाए और 2/20 की किफायती गेंदबाजी की।

100+ T20I खेलने वाले चुनिंदा भारतीय खिलाड़ी

हार्दिक पांड्या अब उन चार भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 100 से ज्यादा मैच खेले हैं— रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या।

दिलचस्प बात यह रही कि इस सीरीज के पहले मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी 100 T20I मैच पूरे किए थे। सूर्या अब तक 2788 रन, 35.29 की औसत और 4 शतकों के साथ भारत के तीसरे सबसे सफल T20I बल्लेबाज हैं।

बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की 7 विकेट से जीत

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी (शुक्रवार) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की। 209 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने महज 16 ओवर में ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के हीरो ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव रहे, जिन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की एक न चलने दी।

गौर है कि इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इससे पहले 21 जनवरी को नागपुर में खेले गए पहले टी20 में भी टीम इंडिया ने 48 रनों से जीत हासिल की थी।