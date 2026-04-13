नई दिल्ली : भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं बरसी पर जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस घटना को इतिहास के 'सबसे काले और सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक' बताया।
हरभजन ने X पर लिखा, 'जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्मरण दिवस पर मैं अपने देश के इतिहास के सबसे काले और सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक में खोई अनगिनत निर्दोष जानों के प्रति गहरे सम्मान के साथ अपना सिर झुकाता हूं। यह त्रासदी केवल क्रूरता का एक कृत्य नहीं थी, यह भारत की आत्मा पर एक गहरा घाव थी। फिर भी, उस दर्द से एक मजबूत संकल्प, एक एकजुट आवाज और औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को तोड़ने का एक अटूट दृढ़ संकल्प उभरा। आज जब हम उन्हें याद करते हैं, तो हमें अपनी आजादी की असली कीमत की याद आती है। ईश्वर करे कि ये बहादुर आत्माएं शाश्वत शांति में रहें। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक मार्गदर्शक प्रकाश बना रहेगा।'
एक सदी से भी पहले 1919 में इसी दिन, ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के क्रूर कृत्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला था। यह त्रासदी जनता के लिए एक महत्वपूर्ण 'जागने की घंटी' साबित हुई जिसने विदेशी क्रूरता की हद को उजागर किया और स्वतंत्रता की लड़ाई के मार्ग को हमेशा के लिए बदल दिया।
यह घटना बैसाखी के त्योहार के दौरान हुई थी जब हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और सिख बच्चे नव वर्ष मनाने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ब्रिटिश प्रशासन ने 'मार्शल लॉ' (सैनिक शासन) लागू कर दिया जिसके बारे में किसी को बताया नहीं गया। 13 अप्रैल 1919 को जब हजारों लोग उत्सव मनाने के लिए बाग में इकट्ठा थे, तो ब्रिगेडियर कर्नल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के या भीड़ को वहां से जाने का कोई मौका दिए बिना, तुरंत गोली चलाने का आदेश दे दिया।
डायर के सैनिकों ने, जिनमें मशीन गनों से लैस दो बख्तरबंद गाड़ियां और 'सिंध राइफलों' से लैस गोरखा तथा बलूची सैनिक शामिल थे, 10 से 15 मिनट तक भीड़ पर लगातार गोलियां बरसाईं। उन्होंने निर्दोष नागरिकों पर 1650 से अधिक राउंड गोलियां चलाईं। हालांकि बाद में आई सरकारी रिपोर्टों में 379 लोगों की मौत और लगभग 1,200 लोगों के घायल होने की बात कही गई थी, लेकिन माना जाता है कि असल में मरने वालों की संख्या 1000 से कहीं ज्यादा थी और घायल होने वालों की संख्या तो उससे भी कहीं ज्यादा।
जलियांवाला बाग एक ऐसा चारदीवारी वाला बाग था जिसके तीन तरफ इमारतें थीं। इसका एकमात्र प्रवेश द्वार लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जिससे वहां से बचकर निकल पाना नामुमकिन था। जिसे 'अमृतसर नरसंहार' भी कहा जाता है, हिंसा की यह क्रूर घटना एक स्तब्ध कर देने वाली घटना थी और भारत की आजादी की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई।