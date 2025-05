खेल डैस्क : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (जीटी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। गुजरात के लिए ओपनिंग करने वाले साई सुदर्शन ने एक बार फिर से जबरदस्त बल्लेबाजी दिखाई और 48 रन बनाते हुए ऑरेंज कैप फिर से कब्जा ली। अब सुदर्शन के 10 मैचों में 504 रन हो गए हैं। उन्होंने सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ा जिन्होंने बीती रात राजस्थान के खिलाफ मैच में यह रिकॉर्ड बनाया था।



ऑरेंज कैप की रेस में क्रिकेटर

504 रन : साई सुदर्शन

475 रन : सूर्यकुमार यादव

470 रन : जोस बटलर

465 रन : शुभमन गिल

443 रन : विराट कोहली

