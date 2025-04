खेल डैस्क : अहमदाबाद के अपने फेवरेट मैदान पर आईपीएल 2025 के तहत शुभमन गिल की राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पारी महज 2 रन पर ही सिमट गई। साईं सुदर्शन के साथ ओपनिंग पर आए शुभमन जोफ्रा आर्चर की पेस के आगे टिक ही नहीं पाए। पारी का जब तीसरा ओवर चल रहा था तो जोफ्रा आर्चर की 147.7 kmph की रफ्तार से आई गेंद उनकी विकेट ले उड़ी। शुभमन इसे देखते ही रह गए। उनके चेहरे पर विकेट गंवाने की निराशा साफ झलक रही थी। ऐसा पहली बार है जब शुभमन पांच से कम रन पर आईपीएल में बोल्ड हुए हों।

