स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय मूल के फेमस WWE सुपरस्टार The Great Khali एक बार फिर रेसलिंग रिंग में कदम रखने जा रहे हैं। करीब 8 साल तक रिंग से दूर रहने के बाद खली ने अपनी वापसी का ऐलान कराया है। 7 फीट लंबे इस दिग्गज रेसलर ने 2006 में WWE में डेब्यू करते ही हलचल मचा दी थी, जब उन्होंने जजमेंट डे Pay-per-view में द अंडरटेकर को हराकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था।

WWE करियर: रिंग में बनाई अलग पहचान

WWE में खली का सफर बेहद शानदार रहा। Raw में ड्राफ्ट होने के बाद उन्होंने WrestleMania 23 में केन को मात दी। इसके बाद वे दिग्गज सुपरस्टार जॉन सीना के खिलाफ भी मैच लड़े। जून 2007 में खली ने 20-मैन बैटल रॉयल जीतकर अपनी पहली और एकमात्र वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी, जिसे उन्होंने लगभग तीन महीनों तक अपने पास रखा। अपने करियर के दौरान उन्होंने पंजाबी प्लेबॉय सहित कई दिलचस्प किरदार निभाए, जिसने उन्हें WWE यूनिवर्स में लोकप्रिय बना दिया। उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट 2014 में खत्म हुआ, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को अलविदा कह दिया।

भारत में CWE की शुरुआत

WWE छोड़ने के बाद खली ने भारत में युवा रेसलर्स को मंच देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 2015 में पंजाब के जालंधर में Continental Wrestling Entertainment (CWE) की स्थापना की। इस अकादमी से कई नए चेहरे उभरे, जिनमें कविता देवी और दिलशेर शंकी जैसे नाम भी शामिल हैं, जिन्हें बाद में WWE में मौका मिला। खली की उपलब्धियों को देखते हुए 2021 में उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल कर सम्मानित किया गया।

रिंग में वापसी की घोषणा

द ग्रेट खली आखिरी बार 2018 में सऊदी अरब में हुए 'Greatest Royal Rumble' मैच में नजर आए थे। लंबे समय से रिंग से दूर रहने के बाद अब उनकी अकादमी CWE ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ा ऐलान किया है। खली जनवरी 2026 में रिंग में वापसी करेंगे और उनका मुकाबला होने वाला है Parker Bourdeaux से जो WWE और AEW दोनों प्रमोशन्स में फाइट कर चुके हैं। यह मुकाबला भारतीय रेसलिंग प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि वे लंबे समय बाद अपने पसंदीदा रेसलर को फिर से एक्शन में देख पाएंगे।



