स्पोर्ट्स डेस्क: महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने एशिया कप 2025 के लिए भारत की प्लेइंग-11 में संजू सैमसन को शामिल करने की बात कही। केरल क्रिकेट लीग में शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद गावस्कर का मानना ​​है कि सैमसन की शानदार पारियों ने उन्हें टीम के लिए एक मजबूत दावेदार बना दिया है।

गावस्कर ने सैमसन के लिए एक खास भूमिका का प्रस्ताव रखा। जिसमें उन्होंने एशिया कप के लिए सैमसन की बल्लेबाजी पोजीशन चुनते हुए सुझाव दिया कि उन्हें सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। गावस्कर ने केरल क्रिकेट लीग में सैमसन के शानदार फॉर्म को देखते हुए यह समर्थन किया। जहां उन्होंने अपनी चार हालिया पारियों में 121, 89, 62 और 83 रन बनाए है।

गावस्कर ने कहा, 'अगर आप संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को कोर टीम में लेते है तो आप उन्हें रिजर्व खिलाड़ियों में नहीं रख सकते।'

उन्होंने आगे कहा, 'हां मुझे लगता है कि किसी भी चयन समिति के लिए यह एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है कि आपके पास दो सक्षम बल्लेबाज हो और संजू सैमसन जैसा कोई खिलाड़ी हो जो तीसरे नंबर पर भी बल्लेबाजी कर सके और जरूरत पड़ने पर छठे नंबर पर आकर फिनिशर की भूमिका निभा सके और जितेश ने हाल ही में संपन्न आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए हां मुझे लगता है कि यह चयन समिति के लिए एक सुखद सिरदर्दी है।'

गावस्कर का मानना ​​है कि सैमसन को मौका जरूर मिलेगा, 'लेकिन मुझे लगता है कि शायद सैमसन को कम से कम पहले कुछ मैचों के लिए जितेश से आगे रखा जाएगा और फिर बाकी टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म पर निर्भर करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा।'

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह।