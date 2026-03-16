स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच Gautam Gambhir ने कहा है कि अगर उन्हें ओलंपिक में क्रिकेट से जुड़ने का मौका मिलता है तो यह उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। दरअसल, क्रिकेट की वापसी Olympic Games में 2028 Summer Olympics के दौरान होने जा रही है। इसी को लेकर गंभीर ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

“ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना सम्मान”

कोलकाता में आयोजित RevSportz Trailblazers 4.0 के दूसरे दिन बोलते हुए गंभीर ने कहा कि ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना हर खिलाड़ी और कोच के लिए गर्व की बात होती है। उन्होंने कहा, 'मैं ओलंपिक का हिस्सा बनना पसंद करूंगा। यह बहुत बड़ा सम्मान है। बहुत कम लोगों को ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है।'

बड़े मैचों में आक्रामक रवैया जरूरी

गंभीर ने अपनी कोचिंग फिलॉसफी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बड़े मुकाबलों में टीम को और ज्यादा आक्रामक खेल दिखाने की जरूरत होती है। उनके मुताबिक, 'जितना बड़ा मुकाबला होगा, उतना ही ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाना जरूरी है। जब भी बड़ा या निर्णायक मैच आए, टीम को पूरी ताकत के साथ खेलना चाहिए।'

खिलाड़ियों पर भरोसा रखना जरूरी

गंभीर ने कहा कि टीम चयन केवल उम्मीद के आधार पर नहीं बल्कि भरोसे के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी पर सिर्फ तीन-चार मैचों के खराब प्रदर्शन के बाद भरोसा नहीं खोना चाहिए। उनका मानना है कि खिलाड़ियों को मुश्किल समय में भी समर्थन मिलना चाहिए।

गलती हो सकती है, लेकिन इरादा सही होना चाहिए

गंभीर ने यह भी स्वीकार किया कि फैसले लेते समय गलतियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा, 'मैं भी इंसान हूं और मुझसे भी गलत फैसले हो सकते हैं। लेकिन अगर इरादा सही है तो गलत फैसला स्वीकार किया जा सकता है। गलत इरादे से लिया गया फैसला कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा।'

टीम की सफलता सामूहिक प्रयास

गंभीर ने जोर देकर कहा कि टीम की सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। उनके मुताबिक, ड्रेसिंग रूम में मौजूद हर खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ की मेहनत से ही टीम सफल होती है।

रेड बॉल क्रिकेट में बदलाव चुनौतीपूर्ण

गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि रेड-बॉल क्रिकेट में बदलाव लाना हमेशा व्हाइट-बॉल क्रिकेट से ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि अगर टीम सही दिशा में मेहनत करती रही तो भारत आगे भी मजबूत प्रदर्शन करेगा।

जय शाह का भी किया धन्यवाद

गंभीर ने Jay Shah का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि उन पर भरोसा जताने के लिए वह आभारी हैं और कई फैसले उन्होंने अपने अनुभव और इंस्टिंक्ट के आधार पर लिए हैं। गंभीर के अनुसार, कई बार डेटा भी भ्रमित कर सकता है, इसलिए उनका मानना है कि इंस्टिंक्ट भी फैसले लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।