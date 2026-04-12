स्पोर्ट्स डेस्क : रविवार को जब यह खबर आई कि दिग्गज भारतीय गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है, तो दुनिया भर के संगीत प्रेमी शोक में चले गए। अपनी सदाबहार और बहुमुखी आवाज से कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करने वाली इस महान गायिका का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। संगीत में अपने विशाल योगदान के अलावा भोसले क्रिकेट की भी बहुत बड़ी प्रशंसक थीं। इस खेल के प्रति उनके जुनून ने एक बार उन्हें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया।

आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने उनके निधन की खबर की पुष्टि करते हुए कहा, "वह अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा।' इस महान गायिका को शनिवार, 11 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

आशा भोसले ने 2007 में 'यू आर द वन फॉर मी' गाने से संगीत और क्रिकेट दोनों के प्रशंसकों का दिल जीता था। इस गाने में ब्रेट ली भी नजर आए थे। यह गाना जबरदस्त हिट हुआ था और प्रशंसकों को इसकी धुन पर थिरकने और ली तथा भोसले, दोनों की प्रतिभा से चकित होने पर मजबूर कर दिया। अपनी आत्मकथा 'माई लाइफ' में, ब्रेट ली ने भोसले के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया है। उन्होंने बताया कि इस म्यूजिक वीडियो की शूटिंग तब हुई थी, जब वे 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत आए हुए थे। इस गाने में ब्रेट ने हिंदी की कुछ पंक्तियां भी गाई थीं, जैसे 'हां, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा।'

ली ने लिखा, "मुझे बहुत मजा आया। मैंने अपने किसी भी साथी खिलाड़ी को यह नहीं बताया था कि मैं क्या करने जा रहा हूं; जब मैं शूटिंग के लिए निकला, तो मैंने उनसे कहा कि मैं बस सड़कों पर घूमने जा रहा हूं। उस जबरदस्त रिकॉर्डिंग अनुभव के चार महीने बाद जब आशा सिडनी में ओपेरा हाउस में प्रस्तुति देने आईं तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अपना एक संकलन एल्बम दिया जिस पर उन्होंने अपने हाथों से एक संदेश भी लिखा था। यह हमेशा मेरे सबसे कीमती खजानों में से एक रहेगा।'