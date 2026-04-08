स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट प्रशासक और पूर्व क्रिकेटर Sourav Ganguly ने टीम इंडिया से बाहर चल रहे Mohammed Shami की वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। गांगुली का मानना है कि शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज को भारतीय टीम में वापस जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा, 'शमी को बुमराह के दूसरे छोर से गेंदबाजी करनी चाहिए, कहीं और नहीं। वह इतने शानदार गेंदबाज हैं।'

IPL में शानदार प्रदर्शन से किया प्रभावित

आईपीएल 2026 में Lucknow Super Giants के लिए खेलते हुए शमी ने शानदार प्रदर्शन किया है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट लिए। गांगुली ने इस स्पेल की तारीफ करते हुए कहा, 'हमने देखा कि उन्होंने SRH के खिलाफ क्या शानदार स्पेल डाला। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाजों के सामने 4 ओवर में 9 रन देना कमाल है।'

घरेलू क्रिकेट में भी दिखाया दम

गांगुली ने शमी के घरेलू क्रिकेट प्रदर्शन को भी सराहा। उन्होंने बताया कि रणजी ट्रॉफी में शमी ने लगातार बेहतरीन गेंदबाजी की है। उन्होंने कहा, 'रणजी ट्रॉफी में उनका सीजन शानदार रहा। मुझे वह सेमीफाइनल याद है, जहां उन्होंने 8 विकेट लिए थे और टीम को वहां तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।'

फिटनेस और अनुभव पर जताया भरोसा

गांगुली का मानना है कि शमी पूरी तरह फिट हैं और लगातार खेलने से उनकी फॉर्म और बेहतर हुई है। उन्होंने कहा, "'वह फिट और शार्प दिख रहे हैं। जब कोई गेंदबाज लगातार गेंदबाजी करता है, तो वह अपनी बेस्ट फॉर्म में होता है। नेट्स से ज्यादा मैच प्रैक्टिस मायने रखती है।'

टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद

गांगुली ने उम्मीद जताई कि चयनकर्ता Ajit Agarkar की अगुवाई वाली समिति शमी को जल्द मौका देगी। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि शमी को भारत के लिए खेलना चाहिए। उम्मीद है कि उनका समय फिर आएगा, क्योंकि वह इतने काबिल हैं।'

ईडन गार्डन्स में अगला मुकाबला

शमी अब अपने होम ग्राउंड Eden Gardens में Kolkata Knight Riders के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। IPL 2026 में वह अब तक 2 मैचों में 3 विकेट ले चुके हैं और अपनी लय में नजर आ रहे हैं।