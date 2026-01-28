स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया केवल एक आधिकारिक वॉर्म-अप मैच खेलेगी। यह मुकाबला 4 फरवरी को डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में उतरने वाली भारतीय टीम के लिए यह मैच टूर्नामेंट से पहले आखिरी प्रतिस्पर्धी परीक्षा होगी।

2024 फाइनल की दोहराई जाएगी कहानी

भारत और साउथ अफ्रीका का यह मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि यह 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का रीमैच होगा। ऐसे में इस वॉर्म-अप मैच का महत्व सिर्फ अभ्यास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह मानसिक बढ़त और आत्मविश्वास हासिल करने का भी मौका होगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी और इसका संयुक्त आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा।

सीमित वॉर्म-अप, लेकिन फोकस साफ

भारत का सिर्फ एक वॉर्म-अप खेलना बाकी टीमों से अलग रणनीति को दर्शाता है। व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर और खिलाड़ियों के भारी वर्कलोड को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने ज्यादा मैचों की बजाय खिलाड़ियों की फिटनेस और फ्रेशनेस को प्राथमिकता दी है।

ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान से टक्कर

भारत के ग्रुप में पाकिस्तान भी शामिल है, जो खुद भी सिर्फ एक वॉर्म-अप मैच खेलेगा। पाकिस्तान 4 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड से भिड़ेगा। यह समान तैयारी ग्रुप मुकाबलों में रोमांच को और बढ़ा देती है। टूर्नामेंट का पहला मैच 7 फरवरी को पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा।

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बिना वॉर्म-अप

दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कोई आधिकारिक वॉर्म-अप मैच नहीं खेलेंगे। हालांकि दोनों टीमें टूर्नामेंट से पहले द्विपक्षीय सीरीज खेल रही हैं—इंग्लैंड श्रीलंका के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ। यह दर्शाता है कि कुछ टीमें मैच प्रैक्टिस के लिए वॉर्म-अप की बजाय द्विपक्षीय सीरीज को तरजीह दे रही हैं।

इंडिया A और एसोसिएट टीमों पर नजर

वॉर्म-अप विंडो में इंडिया A की भी अहम भूमिका होगी। 2 फरवरी: इंडिया A बनाम USA, नवी मुंबई, 6 फरवरी: इंडिया A बनाम नामीबिया, बेंगलुरु, इन मैचों से बेंच स्ट्रेंथ को मौका मिलेगा और चयनकर्ताओं को बैकअप खिलाड़ियों का आकलन करने का अवसर भी मिलेगा।

एसोसिएट टीमों को भी मिलेगा बड़ा मंच

एसोसिएट टीमों के लिए भी यह दौर काफी अहम रहेगा। टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह शामिल हुई स्कॉटलैंड अफगानिस्तान और नामीबिया के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेलेगी, जिससे उन्हें शीर्ष स्तर की तैयारी का मौका मिलेगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 वॉर्म-अप मैचों का पूरा शेड्यूल

2 फरवरी

अफगानिस्तान बनाम स्कॉटलैंड – बेंगलुरु, 3 PM

इंडिया A बनाम USA – नवी मुंबई, 5 PM

कनाडा बनाम इटली – चेन्नई, 7 PM

3 फरवरी

श्रीलंका A बनाम ओमान – कोलंबो, 1 PM

नीदरलैंड्स बनाम जिम्बाब्वे – कोलंबो, 3 PM

नेपाल बनाम UAE – चेन्नई, 5 PM

4 फरवरी

नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड – बेंगलुरु, 1 PM

अफगानिस्तान बनाम वेस्टइंडीज – बेंगलुरु, 3 PM

आयरलैंड बनाम पाकिस्तान – कोलंबो, 5 PM

भारत बनाम साउथ अफ्रीका – नवी मुंबई, 7 PM

5 फरवरी

ओमान बनाम जिम्बाब्वे – कोलंबो, 1 PM

कनाडा बनाम नेपाल – चेन्नई, 3 PM

न्यूज़ीलैंड बनाम USA – नवी मुंबई, 7 PM

6 फरवरी

इटली बनाम UAE – चेन्नई, 3 PM

इंडिया A बनाम नामीबिया – बेंगलुरु, 5 PM

इरादों का संकेत देता वॉर्म-अप

वॉर्म-अप मैच अक्सर टूर्नामेंट का फैसला नहीं करते, लेकिन टीम की सोच जरूर दिखा देते हैं। भारत का सिर्फ एक मुकाबला खेलना यह संकेत देता है कि टीम प्रयोग से ज्यादा स्पष्ट रोल और निरंतरता पर भरोसा कर रही है। डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर यह सोच निर्णायक साबित हो सकती है।

