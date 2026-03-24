नई दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होने वाला है। इसका पहला मैच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट से पहले कई खिलाड़ी या तो घायल हैं या शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इससे फ्रेंचाइजी के लिए खतरे की घंटी बज गई है और उन्हें आखिरी समय में अपनी योजनाओं में बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ा है।

यह साल काफी व्यस्त रहा है क्योंकि टी20 विश्व कप 2026 कुछ ही दिन पहले खत्म हुआ है। वर्ल्ड कप के दौरान या उससे पहले घायल हुए कई खिलाड़ी अभी भी ठीक होने की प्रक्रिया में हैं और उनके टूर्नामेंट में देर से शामिल होने की उम्मीद है। आइए उन खिलाड़ियों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं जो शुरुआती चरण या पूरे टूर्नामेंट से बाहर रहेंगे।

हर्षित राणा :

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के तेज गेंदबाज घुटने की चोट से उबर रहे हैं और उनके पूरे टूर्नामेंट से बाहर रहने की संभावना है। राणा को इससे पहले टी20 विश्व कप 2026 से भी बाहर कर दिया गया था क्योंकि उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म-अप मैच के दौरान चोट लग गई थी।

आकाशदीप :

टूर्नामेंट शुरू होने से पहले KKR को एक और झटका लगा है, क्योंकि तेज गेंदबाज आकाश पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस इंजरी के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। KKR ने उनकी जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ दुबे को टीम में शामिल करने की घोषणा की है।

मथीशा पथिराना :

KKR के मुख्य गेंदबाज पथिराना श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कंधे की चोट के कारण टी20 विश्व कप 2026 में उनका सफर बीच में ही खत्म हो गया था।

पैट कमिंस :

हैदराबाद के कप्तान कमिंस पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस इंजरी से उबर रहे हैं और उम्मीद है कि वे सीजन के शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे। उनकी अनुपस्थिति में ईशान किशन को टीम का कप्तान बनाया गया है।

जैक एडवर्ड्स :

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर पैर की चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। SRH ने उनकी जगह डेविड पेने को टीम में शामिल करने की घोषणा की है।

सैम करन :

राजस्थान रॉयल्स के अनुभवी ऑलराउंडर सैम करन पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक इंग्लैंड के साथ खेलने के बाद चोट लगी थी। उनकी जगह श्रीलंका के पूर्व कप्तान दासुन शनाका को टीम में शामिल किया गया है।

जोश हेजलवुड :

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मुख्य गेंदबाज हेजलवुड अभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद से वह क्रिकेट से दूर हैं। उम्मीद है कि वह IPL 2026 में टीम के शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे।

नाथन एलिस :

पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को IPL 2026 से पहले एक बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस घरेलू वनडे कप के फाइनल में हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

मिचेल स्टार्क :

दिल्ली कैपिटल्स अभी भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर को देखते हुए इस तेज गेंदबाज के वर्कलोड को मैनेज कर रहा है। स्टार्क IPL 2026 के शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे।

लॉकी फर्ग्यूसन :

पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज टूर्नामेंट के शुरुआती हिस्से में नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने घर पर समय बिताने को प्राथमिकता दी है, ताकि वह अपने परिवार और अपने नवजात बेटे के साथ समय बिता सकें। न्यूजीलैंड का यह गेंदबाज पूरी तरह से फिट है और अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज में खेल रहा है।

जोश इंग्लिस :

IPL 2026 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज इंग्लिस को 8.6 करोड़ रुपए में खरीदा था। अप्रैल की शुरुआत में अपनी शादी के कारण वह इस सीजन में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं रहेंगे।

वनिंदु हसरंगा :

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) अभी भी अपने स्पिनर हसरंगा के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है। हसरंगा अभी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं।