मुंबई : रांची की तंग गलियों से लेकर भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट के भव्य मंच तक इरफान उमैर का सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कभी मुंबई में गुजारा करने के लिए छोटे-मोटे काम करने वाले इस तेज गेंदबाज़ ने अब जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया है, जो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) के जरिए मिली अभूतपूर्व सफलता में एक बड़ी उपलब्धि है।

इरफान 2017 में अपने सपनों के साथ मुंबई आ गए थे। गुजारा चलाने के लिए उन्होंने कई तरह की नौकरियां कीं, टेबल पर वेटिंग की और एक सुशी रेस्टोरेंट में भी काम किया, और जब भी मौका मिलता, ट्रेनिंग सेशन में भी समय निकाल लेते थे। सबसे मुश्किल दौर में भी क्रिकेट उनके जहन से दूर नहीं रहा। आईएसपीएल सीजन 2 में उनका टर्निंग पॉइंट आया, जहां उन्हें फाल्कन राइजर्स हैदराबाद ने चुना।

अपनी जबरदस्त गति और अछ्वुत नियंत्रण से इरफान ने जल्द ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनका सबसे खास पल तब आया जब उन्होंने बैंगलोर स्ट्राइकर्स के खिलाफ एक बेहद दबाव भरे अंतिम ओवर में 10 रन बचाते हुए सिर्फ तीन रन दिए, जिससे उन्हें खूब वाहवाही मिली और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़यिों में जगह मिली। आईएसपीएल ने न सिर्फ उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच दिया, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा और देशव्यापी पहचान भी दिलाई। आईएसपीएल में अपनी सफलता के बाद इरफान ने टी20 मुंबई लीग 2025 में लगातार दमदार प्रदर्शन करते हुए शानदार प्रदर्शन किया।

उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा ने मुंबई के चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा, और अंतत: इस सीजन में उन्हें प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी में पदार्पण का मौका मिला। ISPL के लीग कमिश्नर और कोर कमेटी के सदस्य सूरज सामत ने कहा, 'हमारा मिशन हमेशा से देश के कोने-कोने से जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें निखारना रहा है। टेनिस-बॉल क्रिकेट से लेकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट तक इरफान का उदय, ISPL का असली प्रतीक है। उनका सफर भारत में छिपी प्रतिभा और सही मंच की ताकत का प्रमाण है। सीजन 3 के शुरू होने के साथ हम महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के लिए और भी ज्यादा अवसर पैदा करने और पूरे भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

इरफान की सफलता ISPL के एक और स्टार खिलाड़ी अभिषेक दलहोर की सफलता के बाद आई है, जिन्हें लीग में उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के बाद IPL 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए नेट बॉलर के रूप में चुना गया था। इरफान और अभिषेक जैसी कहानियों के साथ ISPL भारत में टेनिस-बॉल क्रिकेट और पेशेवर क्रिकेट के बीच एक सच्चे सेतु के रूप में उभरा है। लीग एक बड़े और साहसिक सीजन 3 के साथ वापसी करने के लिए तैयार है जो 9 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक सूरत में आयोजित किया जाएगा, जिसमें दो नई टीमें होंगी और अधिक जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।