लाहौर: पाकिस्तान के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे सुलेमान कादिर पर एक घरेलू सहायिका ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

क्या है पूरा मामला

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 23 जनवरी 2026 को लाहौर के बाहरी इलाके में स्थित कादिर के निजी फार्महाउस में उसके साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न हुआ। पीड़िता ने बताया कि वह नियमित रूप से कादिर के मुख्य आवास पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी।

फोन कॉल और फार्महाउस बुलाने का आरोप

एफआईआर के अनुसार, 22 जनवरी 2026 को सुलेमान कादिर ने पीड़िता को फोन कर अगले दिन सुबह फार्महाउस पर अतिरिक्त सफाई कार्य के बहाने बुलाया था। शिकायत में कहा गया है कि उसी दौरान यह कथित घटना हुई।

एफआईआर में दर्ज बयान के अनुसार:

'मैं घरेलू सहायिका के रूप में काम करती हूं। 22 जनवरी को घर के मालिक सलमान कादिर ने फोन कर कहा कि ‘कल सुबह फार्महाउस आना है, सफाई का काम करवाना है।’'

घटना के दिन क्या हुआ: पीड़िता का आरोप

पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि 23 जनवरी की सुबह करीब 10 बजे उसे आरोपी की निजी गाड़ी से ग्रीन सिटी के पास से फार्महाउस नंबर-2 ले जाया गया, जो अब्दुल कादिर क्रिकेट अकादमी, न्यूआस बरकी के नजदीक स्थित है।

शिकायत के मुताबिक:

'वहां पहुंचते ही उसने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने जबरन मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया। यह मेरे साथ गंभीर अन्याय है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।'

पुलिस की कार्रवाई और जांच

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है ताकि फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा सकें। कानूनी प्रक्रिया के तहत 41 वर्षीय सुलेमान कादिर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच अभी जारी है।

सुलेमान कादिर का क्रिकेट करियर

सुलेमान कादिर एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रह चुके हैं। उन्होंने 2005 से 2013 के बीच 26 फर्स्ट क्लास मैच, 40 लिस्ट-ए मैच खेले हैं।

अब्दुल कादिर: पाकिस्तान क्रिकेट की दिग्गज शख्सियत

यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि सुलेमान के पिता अब्दुल कादिर पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं।

जन्म: 1955, लाहौर, टेस्ट: 67, वनडे: 104, अंतरराष्ट्रीय विकेट: 368, 1987 में इंग्लैंड के खिलाफ 9/56 का ऐतिहासिक प्रदर्शन, 2022 में ICC हॉल ऑफ फेम में मरणोपरांत शामिल; अब्दुल कादिर को तेज गेंदबाजों के दबदबे वाले दौर में लेग स्पिन कला को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है।