स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा एक नई भूमिका अपना सकते हैं और अजीत अगरकर और उनकी टीम के साथ सीनियर चयन समिति में शामिल हो सकते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले महीनों में समिति में बदलाव होने की संभावना है। वर्तमान में चयन समिति में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, एसएस दास, सुब्रतो बनर्जी, अजय रात्रा और एस शरथ शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार प्रज्ञान के दक्षिण क्षेत्र से राष्ट्रीय चयनकर्ता बनने की संभावना है। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस शरथ की जगह लेंगे, जिन्होंने चयनकर्ता के रूप में लगभग चार साल पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा शरथ एक बार फिर जूनियर चयन समिति के मुख्य चयनकर्ता बन सकते हैं, यह पद 2023 से पहले उनके पास नहीं था।

BCCI ने राष्ट्रीय चयनकर्ता के दो पदों के लिए आवेदन मांगे हैं और इसके लिए योग्यता इस प्रकार है :

कम से कम 7 टेस्ट मैच; या 30 प्रथम श्रेणी मैच; या 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच।

कम से कम 5 साल पहले खेल से संन्यास लिया हो।

BCCI की किसी भी क्रिकेट समिति का कुल मिलाकर 5 साल तक सदस्य न रहा हो।

इससे पहले एक रिपोर्ट में पुष्टि की गई थी कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। बीसीसीआई निकट भविष्य में नए आवेदन आमंत्रित करेगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि बोर्ड मौजूदा चयनकर्ताओं से खुश है और केवल एक बदलाव कर सकता है जिसमें एस शरथ की जगह एक नए चेहरे को लाना है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'बीसीसीआई आगे नए आवेदन आमंत्रित करेगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि बोर्ड दास और बनर्जी को बरकरार रखेगा या नहीं। बोर्ड कथित तौर पर मौजूदा चयनकर्ताओं से खुश है और पैनल में केवल एक संभावित बदलाव किया जा सकता है।'

