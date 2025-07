जमोरा (स्पेन) : लिवरपूल और पुर्तगाल के फॉरवर्ड डिओगो जोटा की स्पेन में गुरुवार को 28 साल की उम्र में कार दुर्घटना में मौत हो गई। स्काई स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना के समय जोटा अपने भाई के साथ कार में थे। प्रीमियर लीग और लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर फुटबॉलर के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उनकी मौत पर पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुख प्रगट किया है।

प्रीमियर लीग घटना से स्तब्ध

प्रीमियर लीग ने एक्स पर लिखा, 'प्रीमियर लीग में हर कोई डियोगो जोटा और उनके भाई आंद्रे के दुखद निधन के बारे में जानकर स्तब्ध है। इस दुखद समय में हमारी हार्दिक संवेदनाएं डियोगो के परिवार, दोस्तों, लिवरपूल एफसी और उनके सभी समर्थकों के साथ हैं। फुटबॉल ने एक चैंपियन खो दिया है जिसकी कमी हमेशा खलेगी। हम क्लब में अपने दोस्तों और सहकर्मियों का समर्थन करना जारी रखेंगे।' एलएफसी ने एक्स पर लिखा, 'लिवरपूल फुटबॉल क्लब डियोगो जोटा के दुखद निधन से स्तब्ध है।'

रोनाल्डो ने शोक व्यक्त किया

रोनाल्डो ने शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट में लिखा, 'अभी हम नेशनल टीम में साथ थे, अभी आपकी शादी हुई थी। आपके परिवार, आपकी पत्नी और आपके बच्चों के लिए मैं अपनी संवेदनाएं भेजता हूं। मुझे पता है कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे। शांति से आराम करो, डिओगो और आंद्रे। हम सभी आपको याद करेंगे।'

कैसे हुई दुर्घटना

यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार रात करीब 12:30 बजे स्पेन के ज़मोरा प्रांत में हुई। स्पेनिश पुलिस ने कहा कि जोटा की कार एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में सड़क से उतर गई। दुर्घटना के बाद स्पेन में जमोरा प्रांतीय परिषद के एक बयान में कहा गया, 'ए-52 (पलासियोस डी सनाब्रिया) पर एक दुर्घटना में दो युवा लोगों की मौत हो गई। रियोनेग्रो डेल पुएंते फायर स्टेशन (कंसोर्टियम के उत्तरी क्षेत्र) ने प्रतिक्रिया दी। वाहन में आग लग गई। वे 28 और 26 साल के थे।'

जोटा का फुटबॉल में सफर

जोटा ने पुर्तगाल के अपने गृहनगर पोर्टो में अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने 2016 में स्पेनिश लीग में एटलेटिको मैड्रिड में शामिल होने से पहले पाकोस डी फेरेरा अकादमी के लिए खेला। हालांकि, वह कभी एटलेटिको मैड्रिड के लिए नहीं खेले और बाद में लोन पर पोर्टो लौट आए। 2018 में, पुर्तगाली खिलाड़ी को प्रीमियर लीग क्लब वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स द्वारा साइन किया गया था, जिसे वॉल्व्स के नाम से भी जाना जाता है, और अगले दो वर्षों तक, वह साथी पुर्तगाली मैनेजर नूनो एस्पिरिटो सैंटो के अधीन रहे।

सितंबर 2020 में जोटा को एक अन्य प्रीमियर लीग क्लब, लिवरपूल द्वारा साइन किया गया था। रेड्स के साथ उन्होंने इस सीजन का प्रीमियर लीग 2024-25 का खिताब जीता। वह 2021/22 चैंपियंस लीग फाइनल में रियल मैड्रिड से 1-0 से हारने वाली लिवरपूल टीम का भी हिस्सा थे, जहां वह एक विकल्प के रूप में आए थे। लिवरपूल के लिए इस खिलाड़ी ने 2025 सीजन में 26 खेलों में भाग लिया और छह गोल किए।

जोटा ने नवंबर 2019 में पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया और अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए यूरो 2022 और 2024 में भाग लिया। हालांकि वह फीफा विश्व कप 2022 के दौरान टीम का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि वह चोटिल हो गए थे। हाल ही में इस साल मई में जोटा पुर्तगाल की टीम का हिस्सा थे जिसने यूईएफए नेशंस लीग जीती, स्पेन को पेनल्टी में हराकर अपना दूसरा नेशंस लीग खिताब जीता।

अंतिम गोल का वीडियो हो रहा वायरल

