कोलकाता : फुटबॉल की महाशक्ति इटली की टीम सोमवार को यहां आईसीसी टी20 विश्व कप के ऐतिहासिक पदार्पण मैच में स्कॉटलैंड का सामना करेगी तो उसे क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ने का मौका मिलेगा। चार फीफा विश्व कप जीतने वाली इटली की टीम पिछले जुलाई में यूरोपीय क्षेत्रीय क्वालीफायर के जरिए टी20 टीम के टूर्नामेंट में जगह बनाकर क्रिकेट में एक अनोखा अध्याय लिख रही है।

क्वालीफायर में इटली और जर्सी ने पांच-पांच अंक हासिल किए। लेकिन बेहतर नेट रन रेट के आधार पर इटली ने दूसरा स्थान हासिल करके इस वैश्विक टूर्नामेंट में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। जिस देश का क्रिकेट इतिहास 1793 का है जब कथित तौर पर अंग्रेजी नौसैनिक होरेशियो नेल्सन ने 'नेपल्स में पहला रिकॉर्डेड मैच' आयोजित किया था, उसके लिए यह क्वालीफिकेशन भूली हुई जड़ों की ओर एक दिलचस्प वापसी है।

इस खेल की विरासत अब भी फुटबॉल के गढ़ में जीवित है क्योंकि इटली के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब जेनोआ (जिसकी स्थापना 1893 में हुई) अब भी जेनोआ क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब कहा जाता है जबकि एसी मिलान की शुरुआत मिलान फुटबॉल एंड क्रिकेट क्लब के रूप में हुई थी। एक सदी से भी ज्यादा समय बाद इटली में भले ही एक भी टर्फ विकेट नहीं हो लेकिन लगभग 4,000 पंजीकृत पुरुष खिलाड़ियों और दो-स्तरीय लीग प्रणाली में लगभग 80 क्लब द्वारा यह खेल जारी है। राष्ट्रीय टीम मुख्य रूप से इतालवी विरासत वाले खिलाड़ियों या पहली और दूसरी पीढ़ी के प्रवासियों से बनी है।

कप्तान वेन मैडसेन दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए लेकिन इतालवी दादी के कारण टीम में पहुंचे। वह हॉकी विश्व कप में अपने मूल देश का प्रतिनिधित्व करने के दो दशक बाद क्रिकेट विश्व कप में पदार्पण करने के लिए तैयार हैं। गेंदबाज क्रिशन कालूगामेज 15 साल की उम्र में श्रीलंका से इटली चले गए थ जबकि विकेटकीपर मार्कस कैंपोपियानो का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 15 सदस्यीय टीम में इतालवी पारिवारिक संबंधों वाले दो ऑस्ट्रेलियाई भाइयों की दो जोड़ी शामिल हैं जो हैरी और बेन मैनेंटी तथा एंथनी और जस्टिन मोस्का हैं जबकि पूर्व दक्षिण अफ्रीका ऑलराउंडर जेजे स्मट्स टीम में अनुभव लाते हैं।

पूर्व आयरलैंड ऑलराउंडर केविन ओब्रायन कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं। इटली पूरी तैयारी और योजना के साथ आई है। उन्होंने अपने पिछले तीन मैच जीते हैं जिसमें कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ दो अभ्यास मैच और फिर तैयारी के लिए सीरीज में आयरलैंड को हराया जो आईसीसी के पूर्ण सदस्य पर उनकी पहली जीत थी।

उन्होंने यूरोपियाई क्वालीफायर में स्कॉटलैंड को 12 रन से हराकर भी चौंका दिया था जो विश्व कप के लिए क्वालीफिकेशन पक्का करने में निर्णायक साबित हुई। हालांकि बांग्लादेश को बाहर किए जाने के बाद शामिल हुई स्कॉटलैंड अब भी खतरे से सावधान है। टूर्नामेंट में देर से प्रवेश करने के बावजूद स्कॉटलैंड ने शनिवार को इस स्थल पर अपने पहले मैच में कुछ उम्मीद दिखाई लेकिन 35 रन की हार में उनकी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई।

टीमें :

स्कॉटलैंड : रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, जैनुल्लाह इहसन, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैकक्रेथ, ब्रैंडन मैकमुलन, जॉर्ज मुन्से, सफयान शरीफ, मार्क वाट और ब्रैड व्हील।

इटली : वेन मैडसन (कप्तान), मार्कस कैंपोपियानो, जियान पिएरो मीडे, जैन अली, अली हसन, क्रिशन जॉर्ज, हैरी मानेंटी, एंथनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, सैयद नकवी, बेन मैनेंटी, जसप्रीत सिंह, जेजे स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट और थॉमस ड्रेका।

समय : सुबह 11 बजे।

