स्पोर्ट्स डेस्क: अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होने वाले FIFA विश्व कप 2026 में पहली बार रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा लेंगी। क्वालिफिकेशन राउंड अंतिम चरण में पहुंच चुका है और शुक्रवार को क्रोएशिया ने फ़ैरो आइलैंड्स को 3-1 से हराकर अपना टिकट पक्का कर लिया। वहीं, नीदरलैंड्स ने पोलैंड के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ से क्वालिफिकेशन के बेहद करीब पहुंच गया।

क्रोएशिया ने जीता 3-1, सीधी एंट्री पक्की

रिजेका में खेलते हुए क्रोएशिया को सिर्फ हार से बचना था, लेकिन फ़ैरो आइलैंड्स ने 16वें मिनट में बढ़त बना ली। इसके बाद जोस्को ग्वार्डियोल ने 23वें मिनट में बराबरी गोल दागा। दो साल बाद वापसी कर रहे पेटर मुसा ने दूसरा गोल किया और निकोलो व्लासिच ने वॉली मारकर स्कोर 3-1 कर दिया।

ग्वार्डियोल बोले, 'हमने लक्ष्य एक मैच पहले ही हासिल कर लिया। अब आखिरी मैच शांत दिमाग से खेलेंगे, लेकिन जीतने का इरादा रहेगा।'

यह फ़ैरो आइलैंड्स का ग्रुप L का आखिरी मैच था। चेक रिपब्लिक दूसरी पोजीशन पर रहकर प्लेऑफ में जाएगा।

नीदरलैंड्स ने पोलैंड को रोका

वारसॉ में खेलते हुए पोलैंड ने शुरुआत में बढ़त बनाई, लेकिन मेम्फिस डिपाई ने दूसरे हाफ में बराबरी गोल कर 1-1 कर दिया।

कोच रोनाल्ड कोमन बोले, 'एक मैच बाकी है और हम ग्रुप में टॉप पर हैं। गहराई से डिफेंड करने वाली टीमों के खिलाफ खेलना आसान नहीं होता।' नीदरलैंड्स का अगला मुकाबला लिथुआनिया से है, जबकि पोलैंड माल्टा से भिड़ेगा।

अब तक क्वालिफाई करने वाली टीमें

होस्ट: अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा

अफ्रीका: अल्जीरिया, केप वर्डे, मिस्र, घाना, आइवरी कोस्ट, मोरक्को, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, ट्यूनीशिया

एशिया: ऑस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान

यूरोप: इंग्लैंड, फ्रांस, क्रोएशिया

ओशिनिया: न्यूजीलैंड

दक्षिण अमेरिका: अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, उरुग्वे।