खेल डैस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सबसे कम गेंदों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल के नाम है, जिन्होंने मात्र 545 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। अब आईपीएल 2025 में इंग्लैंड के फिल सॉल्ट ने इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड के साथ संयुक्त तौर पर दूसरे स्थान पर जगह बना ली है। दोनों बल्लेबाजों ने 575 गेंदों में 1000 रन पूरे किए हैं। सॉल्ट ने इस सीजन में रन चेज में चार अर्धशतक बनाए, जबकि हेड ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शानदार बल्लेबाजी की।

