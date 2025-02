पुणे : दिग्गज भारतीय खिलाड़ी हार्दिक पंड्या को खेल के दोनों पहलुओं में महारत हासिल है लेकिन वह बल्लेबाजी की सफलता को अपने दिल के करीब रखते हैं क्योंकि जब भी वह बड़ा स्कोर बनाकर जीत में योगदान देते है तो यह उनके लिए किसी ‘अद्भुत' एहसास की तरह होता है। पंड्या ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में बल्ले से एक और प्रभावी प्रदर्शन करते हुए 53 रन की पारी खेली। वह इस मैच में शिवम दुबे के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी रहे। उनकी अर्धशतकीय पारी से भारत 15 रन से मैच जीतने के साथ ही पांच मैचों की श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त हासिल करने में सफल रहा।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) से ट्विटर पर पोस्ट वीडियो में पंड्या ने कहा कि बल्लेबाजी मेरी पहली पसंद है या मेरे दिल के अधिक करीब है। यह मेरे लिए काफी संतुष्ट करने वाला दिन रहा। इस तरह का योगदान सोने से पहले मुझे एक अद्भुत एहसास देता है और उसके बाद मुझे हमेशा अच्छी नींद आती है। पंड्या ने पिछले साल वेस्टइंडीज में टी20 विश्व कप में अपनी गेंदबाजी से कमाल करते हुए भारत को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि क्रिकेट उनके लिए जीवन जीने का एक तरीका है और वह बाकी सभी चीजों पर इसे प्राथमिकता देते हैं।

For Hardik Pandya, the love for the game & the fans is a 𝘽𝙊𝙉𝘿 𝘽𝙀𝙔𝙊𝙉𝘿 💙🤗



WATCH 🎥🔽 - By @mihirlee_58#TeamIndia | #INDvENG | @hardikpandya7 | @IDFCFIRSTBank