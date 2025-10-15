नयी दिल्ली: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अपने प्रदर्शन को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा कि इस मैच में जो भी विकेट उन्होंने लिया, वह उन्हें पांच विकेट लेने जैसा महसूस हुआ, क्योंकि पिच गेंदबाजों के लिए बहुत अनुकूल नहीं थी।

भारत ने दिल्ली में खेले गए इस मुकाबले में सात विकेट से जीत हासिल की और श्रृंखला 2-0 से अपने नाम की। सिराज ने इस मैच में तीन विकेट लिए, जबकि पहले टेस्ट में अहमदाबाद में उन्होंने सात विकेट लिए थे। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में ‘इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का पुरस्कार भी मिला।

बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में सिराज ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो यह सीरीज बहुत अच्छी रही। दिल्ली में हमें काफी ओवर गेंदबाजी करनी पड़ी। हर विकेट जो मैंने लिया, पांच विकेट जैसा लगा। एक तेज गेंदबाज के रूप में अच्छे प्रयासों के बाद यह पुरस्कार मिलना आत्मविश्वास बढ़ाने वाला अनुभव है।'

सिराज ने टेस्ट क्रिकेट को अपना पसंदीदा प्रारूप बताया और कहा, 'टेस्ट क्रिकेट में आपको दिन भर मैदान पर रहना पड़ता है, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना होता है। यह सबसे चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें खेलने से मुझे बहुत मज़ा आता है और गर्व भी महसूस होता है।'