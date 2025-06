खेल डैस्क : इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल राशिद ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर के रूप में इतिहास रच दिया है। उन्होंने पूर्व दिग्गज ग्रीम स्वान को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। राशिद ने 298 पारियों में 412 विकेट लिए हैं, जबकि स्वान ने 223 पारियों में 410 विकेट हासिल किए थे। इस उपलब्धि ने राशिद को इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजी के इतिहास में शीर्ष पर पहुंचा दिया है।

राशिद की इस उपलब्धि की खासियत यह है कि उन्होंने यह मुकाम लंबे समय तक लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर हासिल किया। उनकी लेग स्पिन और विविधतापूर्ण गेंदबाजी ने उन्हें सीमित ओवरों के क्रिकेट में इंग्लैंड का एक अहम हथियार बनाया है। खासकर वनडे और टी20 क्रिकेट में उनकी गूगली और फ्लिपर ने बल्लेबाजों को बार-बार परेशान किया है। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत कौशल को दर्शाती है, बल्कि आधुनिक क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजी के महत्व को भी उजागर करती है।

इस सूची में तीसरे स्थान पर मोईन अली हैं, जिन्होंने 318 पारियों में 366 विकेट लिए हैं।

