नॉटिंघम : इंग्लैंड ने ट्रेंट ब्रिज में खेले गए एकमात्र चार दिवसीय टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे को पारी और 45 रनों से करारी शिकस्त दी। यह मुकाबला 22 साल बाद दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट था, जो तीन दिन में ही समाप्त हो गया। इंग्लैंड की इस जीत में युवा स्पिनर शोएब बशीर की शानदार गेंदबाजी (9 विकेट) और बल्लेबाजों की तूफानी पारी ने अहम भूमिका निभाई।

पहले दिन इंग्लैंड ने टॉस हारकर बल्लेबाजी शुरू की और जैक क्रॉली (124), बेन डकेट (140) और ओली पोप (171) के शतकों की बदौलत 565/6 पर पारी घोषित की। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी कमजोर साबित हुई। ब्लेसिंग मुजराबानी ने 19 ओवर डाले। दूसरे दिन, जिम्बाब्वे ने जवाब में 265 रन बनाए, जिसमें सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने 97 गेंदों में 139 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जो जिम्बाब्वे का सबसे तेज टेस्ट शतक है। बेनेट की पारी में 26 चौके शामिल थे, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का साथ न मिलने से टीम 300 रन पीछे रह गई।

Thank you to our biggest supporters 🙌 pic.twitter.com/oExoRdDBBe