स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के मैच से कुछ घंटे पहले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर ड्रोन से हमला किया गया। रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी सामने आई है। इसके बाद PSL पर भी संकट के बादल छा गए हैं। आज स्टेडियम में पीएसएल टीमों पेशावर जाल्मी और कराची किंग्स के बीच मैच होना था।

यह घटना इस्लामाबाद द्वारा भारत में 15 सैन्य ठिकानों पर हमला करने के प्रयास के कुछ घंटों बाद हुई और जवाब में भारत ने गुरुवार को लाहौर में वायु रक्षा रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पहले दावा किया था कि लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, बहावलपुर, मियानो, कराची, छोर, रावलपिंडी और अटक में कुछ ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया।

An Indian drone has hit Rawalpindi Cricket Stadium. The stadium is hosting the PSL tournament, where Peshawar and Karachi will be playing tonight at 8:00 PM. pic.twitter.com/MNwoh1kwbl